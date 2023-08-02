В Москве экстренно эвакуировали посетителей ТЦ Мега Белая Дача

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В Москве из торгового центра Мега Белая Дача были экстренно эвакуированы все посетители, а также персонал. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
29 июля в торговом центре «Гагаринский» загорелся электросамокат на подземной парковке. Отмечается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Посетителей торгового центра эвакуировали. Возгорание потушили. В результате происшествия пострадавших нет.
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Элина Позднякова