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В Москве экстренно госпитализировали Народного артиста РФ Ясуловича

18 июля 2023, 10:41

Фото:iStock/sudok1

У 81-летнего актёра Игоря Ясуловича, который снимался в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и подарил голос королю Гарольду из «Шрека», подозревают острое повреждение почек.
Mash пишет, что хирурги уже дважды прооперировали артиста. 81-летний Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последние несколько дней. Его состояние резко ухудшилось.

Медики экстренно госпитализировали артиста. Провели операции — в почки установили специальные трубки, которые выводят лишнюю жидкость из организма. В ближайшее время хирурги планируют провести ещё одну.


Руководитель актёрской мастерской ВГИКа находится в состоянии средней тяжести, врачи круглосуточно следят за его самочувствием, пишет Mash.

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#Ясулович
#актёр
#артист
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В Москве трое рабочих потеряли сознание во время очистки резервуаров на очистных сооружениях
18 июля 2023, 11:28

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

ЧП случилось на севере столицы. Трое человек потеряли сознание во время очистки резервуаров на очистных сооружениях.
60tv сообщает, что люди потеряли сознание во время работ в районе Ленинградского шоссе. По данным Baza, рабочие чистили резервуар в районе дома №45 на Ленинградском шоссе.
 
Во время работы они потеряли сознание. Сейчас люди лежат на дне резервуара, их пытаются вытащить и откачать.

Ранее четверо рабочих в Мытищах погибли во время откачки воды, предварительно, из-за отравления угарным газом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК РФ.

Отмечается, что тела четырех мужчин были обнаружены в коллекторе возле многоэтажки по улице Борисовка. Предположительно, они осуществляли откачку воду без индивидуальных средств защиты, в результате чего отравились угарным газом.

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#Москва
#Ленинградское шоссе
#очистные сооружения
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Турист, который пытался поджечь Мавзолей в Москве, оказался рецидивистом
18 июля 2023, 11:15

Фото:istockphoto/jptinoco

Мужчину ранее задерживали на Красной площади с коктейлями Молотова.
Shot пишет, первую диверсию 37-летнего мужчины 18 мая предупредили полицейские. Они остановили подозрительного туриста. Мужчина дёргался, подходил к прохожим и что-то им говорил.
 
Тогда у него изъяли две бутылки с бензином и доставили в отдел полиции, но там ему стало плохо. Медики диагностировали у него психическое расстройство, которое вызвали яды или химикаты.
 
Накануне перед своим днём рождения мужчина вновь приехал на Красную площадь и бросил бутылку с зажигательной смесью в Мавзолей. На него составлен протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника ОВД.

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#Москва
#Мавзолей
#Ленин
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В Самарской области мужчина привез окровавленную тушу коровы к зданию администрации
18 июля 2023, 11:05

Фото:istockphoto/Liudmila Chernetska

Мужчина привез коровью тушу к районной администрации, чтобы заявить о проблеме захоронения крупного рогатого скота в Нефтегорске.
Telegram-канал «Самара №1» сообщает, что туша разделанной коровы появилась днем 17 июля на главной площади Нефтегорска, прямо перед зданием администрации Нефтегорского района.
 
Местный житель данной акцией хотел продемонстрировать трудности с утилизацией животных.
 
«Утилизировать негде если в Нефтегорске — пожалуйста, будем здесь утилизировать», — сказал мужчина.
Портал 63.ru приводит комментарий главы района. Чиновник рассказал о наличии мест для захоронения крупного рогатого скота и анонсировал проверку. По словам главы Нефтегорского района Александра Баландина, ранее животновод не оставлял обращения и не жаловался в Роспотребнадзор.

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#Самарская область
#животноводство
#администрация
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Суд арестовал у Блиновской более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты
18 июля 2023, 10:22

Фото: iStock/AMilkin

Пресненский суд Москвы наложил арест на имущество блогера Елены Блиновской суммой более 100 миллионов рублей в различной валюте, передает ТАСС.
Уточняется, что обеспечительные меры были наложены на коллекционные золотые монеты и 50 банковских счетов в разных банках.

По делу Блиновской арестованы семь монет номиналом десять рублей, восемьдесят монет Георгий Победоносец, еще двенадцать монет в индивидуальных футлярах, а также несколько двухрублевых и одна рублевая монета.

Отмечается, что суд арестовал 21 объект недвижимости, который расположен в Москве, Подмосковье, Ярославской области и два машино-места.

Напомним, 27 апреля Блиновскую задержали в Смоленской области на границе с Белоруссией за неуплату налогов на общую сумму около миллиарда рублей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее заявлял, что основательница «Марафона желаний» к настоящему моменту выплатила «мизерную сумму» — всего 10 миллионов рублей налоговой задолженности.

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#Блиновская
#блогер
#арест
#суд
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В Смоленской области пятилетний мальчик из Подмосковья утонул в аквапарке
18 июля 2023, 10:14

Фото: iStock/Fedorovekb

В Аквапарке «Кико» в Смоленской области утонул пятилетний мальчик во время прыжков на водных батутах. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, несчастный случай произошел в деревне Лебедки в аквапарке «Кико». Пятилетний мальчик из Подмосковья отдыхал там вместе с папой и братом-близнецом. Он прыгал на батутах, однако в какой-то момент упал в воду и начал тонуть. Спасатели и отец попытались его спасти, но им этого не удалось.

Сейчас специалисты выясняют все детали и подробности случившегося.

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#ребенок
#ЧП
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Поезд серьезно повредил платформу станции на западе Москвы
18 июля 2023, 10:07

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

На западе Москвы произошло повреждение платформы №1 на станции «Матвеевская». Об этом сообщает пресс-служба московской магистрали.
Отмечается, что платформа была повреждена рельсом, который перевозили на грузовом поезде. В сеть попали кадры видеозаписи, на которых видно как металлическая конструкция встала поперек вагона и повредила колонны, остекление на станции и задела кабину машиниста встречного поезда.

По предварительным данным, пострадавших нет. Движение поездов осуществляется в полном режиме.

Напомним, ранее в Удмуртии 19-летний парень совершил диверсию на ж/д за 15 тысяч рублей, но ему не заплатили. Днём 14 июля 19-летний парень пришёл на перегон в Ленинском районе Ижевска и пытался поджечь релейный шкаф. Shot пишет, что серьёзного пожара не случилось, на движении поездов инцидент тоже не сказался. Личность диверсанта быстро вычислили.

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#поезд
#Москва
#станция
#происшествия
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ФСБ предотвратила теракт в Ярославской области
18 июля 2023, 10:04

Фото: ЦОС ФСБ

Федеральная служба безопасности России совместно с МВД РФ предотвратила теракт в Угличе Ярославской области.
Сотрудники ФСБ задержали 36-летнюю женщину, которая работала на Службу безопасности Украины, пишет ТАСС.
 
36-летняя россиянка по заданию украинских спецслужб собирала и передавала информацию, касающуюся объекта критической инфраструктуры Ярославской области, с целью совершения теракта.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетики Сахалина, задержан сторонник украинских националистов. Причастным к противоправным действиям оказался гражданин РФ, который является сторонником украинского неонацизма, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

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#ФСБ
#Ярославская область
#теракт
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В Москве полицейский случайно выстрелил в своего коллегу из автомата
18 июля 2023, 10:04

Фото: iStock/vmargineanu

В Москве один полицейский случайно выстрелил в другого из автомата Калашникова. Пострадавший жив и находится в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 17 июля полицейские дежурили у Коптевского военкомата. Один из них нечаянно выстрелил в своего напарника. Пуля попала в рацию и бронежилет. Именно это и спасло жизнь пострадавшему, он отделался легким ранением в живот и был госпитализирован.

В пресс-службе МВД сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. Виновник пока отстранен от службы.

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#полиция
#Москва
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В Туве зараженные сибирской язвой отказались лечиться и разошлись по домам
18 июля 2023, 09:54

Фото: istockphoto / sudok1

Четверо тувинцев, зараженных сибирской язвой, отказались от лечения и вернулись домой, самовольно покинув больницу.
В республиканской инфекционной больнице отказались лечиться и самовольно ушли из больницы четыре пациента, которых госпитализировали из-за сибирской язвы. На лечение остался только один пациент. Об этом сообщил региональный Минздрав.
 
На момент бегства из больницы, пациенты чувствовали себя нормально, но по санитарным нормам и правилам выписка возможна только тогда, когда кожные проявления болезни полностью заживут.
 
Сибирская язва является заразным заболеванием. Болезнь протекает стремительно: симптомы появляются в течение 6 дней после заражения:  начинает болеть горло, появляются язвы на корне языка и миндалинах, начинается лихорадка, рвота. Через 2-4 дня может развиться асцит, а через 2-5 дней наступает шок, приводящий к смерти.

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