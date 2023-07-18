В Москве экстренно госпитализировали Народного артиста РФ Ясуловича

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У 81-летнего актёра Игоря Ясуловича, который снимался в картинах «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и подарил голос королю Гарольду из «Шрека», подозревают острое повреждение почек.
Mash пишет, что хирурги уже дважды прооперировали артиста. 81-летний Игорь Ясулович чувствовал себя плохо последние несколько дней. Его состояние резко ухудшилось.
Медики экстренно госпитализировали артиста. Провели операции — в почки установили специальные трубки, которые выводят лишнюю жидкость из организма. В ближайшее время хирурги планируют провести ещё одну.
Руководитель актёрской мастерской ВГИКа находится в состоянии средней тяжести, врачи круглосуточно следят за его самочувствием, пишет Mash.
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Медики экстренно госпитализировали артиста. Провели операции — в почки установили специальные трубки, которые выводят лишнюю жидкость из организма. В ближайшее время хирурги планируют провести ещё одну.
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Мария Фирсова