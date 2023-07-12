В Москве экстренно госпитализировали ребенка после укуса белки

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В Москве на Крымском валу 11-летняя девочка потеряла сознание после того, как ее укусила белка. Ребенок был экстренно госпитализирован. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На место оперативно прибыла бригада скорой помощи, ребенок был направлен в ближайшую больницу.
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Элина Позднякова