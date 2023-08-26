В Москве электросамокатчик сбил 5-летнего мальчика

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Парень на самокате сбил пятилетнего ребёнка в Южном Бутово.
Telegram-канал «Прокуратура Москвы» пишет, что ЧП случилось на юге Москвы. Мальчика госпитализировали с травмами.
Зюзинская межрайонная прокуратура установит обстоятельства произошедшего.
Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что проблему опасности передвижения самокатчиков и велосипедистов можно с помощью усиления контроля и введения строгих правил движения. Кроме этого, он предложил ограничить скорость в местах перемещения пешеходов, ввести номерные знаки и удостоверения на право вождения для коммерческих перевозчиков.
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В Санкт-Петербурге ограничат передвижение на электросамокатах
«Со слов отца ребенка, молодой человек остановился, но спустя непродолжительное время скрылся. Его личность устанавливается», – сказано в сообщении.
Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что проблему опасности передвижения самокатчиков и велосипедистов можно с помощью усиления контроля и введения строгих правил движения. Кроме этого, он предложил ограничить скорость в местах перемещения пешеходов, ввести номерные знаки и удостоверения на право вождения для коммерческих перевозчиков.
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Мария Фирсова