В Москве эвакуировали посетителей и сотрудников парка «Зарядье»

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В московском парке «Зарядье объявлена эвакуация. Об этом сообщает издание РИА Новости.
Посетителям парка запрещено передвигаться по его территории. Сотрудники правоохранительных органов сообщили об ограничении передвижения.
Людям, находящимся в концертном зале рекомендовано не выходить на улицу. В настоящее время, причины, по которым объявлена эвакуация не названы. На какое время работа парка ограничена также не сообщаются.
Территорию парка обходят кинологи и охрана.
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Людям, находящимся в концертном зале рекомендовано не выходить на улицу. В настоящее время, причины, по которым объявлена эвакуация не названы. На какое время работа парка ограничена также не сообщаются.
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Анастасия Крестьянова