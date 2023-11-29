В Москве эвакуируют людей из ТЦ Европолис на проспекте Мира

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Из торгового центра Евпрополис, который находится на проспекте Мира в Москве, эвакуируют посетителей и сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, посетителей и сотрудников просят немедленно покинуть здание по громкой связи. О причинах эвакуации не сообщается.
Ранее сообщалось, что в России в третьем квартале 2023 года резко вырос импорт одежды и обуви, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные оператора маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
В третьем квартале показатели увеличились на 47% и 38% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной этого стали эффект низкой базы прошлого года, налаживание параллельного импорта и обновление логистических цепочек.
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Ранее сообщалось, что в России в третьем квартале 2023 года резко вырос импорт одежды и обуви, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные оператора маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
В третьем квартале показатели увеличились на 47% и 38% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной этого стали эффект низкой базы прошлого года, налаживание параллельного импорта и обновление логистических цепочек.
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Элина Позднякова