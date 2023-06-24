В Москве эвакуируют посетителей Дома культуры «ГЭС-2» в центре города

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В Москве сообщили о минировании Дома культуры «ГЭС-2»
В центре Москвы проходит эвакуация посетителей Дома культуры «ГЭС-2». Накануне аноним сообщил о минировании здания, передает телеграм-канал «Осторожно, Москва».
«Команда действует согласно эвакуационному протоколу. Все посетители и сотрудники на улице, процедура прошла без паники. Сейчас в здании находятся кинологи и идет проверка на достоверность полученной информации в звонке», — сообщили в пресс-службе Дома культуры «ГЭС-2».Напомним, в Москве, Московской и Воронежской области утром 24 июня ввели режим контртеррористической операции (КТО). В этом материале подробно рассказали, какие меры и ограничения действуют при режиме.
Екатерина Шмакова