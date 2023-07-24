В Москве фанат «Руки вверх!» напал на полицейских

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Пьяный фанат музыкальной группы «Руки вверх!» напал на полицейских в Москве, когда его не пустили на концерт, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
«При отказе прохода на мероприятие данный гражданин повел себя агрессивно, стал выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции, после чего нанес несколько ударов двоим полицейским. Злоумышленник был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
Как добавили в МВД, избитым полицейским потребовалась помощь медицинских работников.
Отметим, концерт группы «Руки вверх!» прошел в Лужниках 22 июля. Лидер группы Сергей Жуков после заявил, что ему удалось собрать на стадионе 75 тысяч человек.
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Евгения Парфентьева