В Москве годовалая дочь актрисы Дубаевой облилась кипятком и попала в больницу

Фото: iStock/Marija Stepanovic
В Москве годовалая дочь театральной актрисы Мадины Дубаевой облилась кипятком и попала в больницу, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, годовалая девочка случайно опрокинула на себя чашку горячего чая во время еды. Кипяток попал ей на лицо, шею, грудь и спину.
Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу с 19 процентами ожогов тела второй степени. В настоящий момент она находится в хирургической реанимации.
Ранее в Алексеевском районе Волгоградской области ребенок получил серьезные ожоги из-за того, что опрокинул на себя кипяток. Его оперативно госпитализировали бортом санавиации.
Читайте также:
В Подольске ищут мужчину, изнасиловавшего пятиклассницу в заброшенной больнице
Бывшая воспитанница омского детдома обвинила экс-директора в изнасиловании
В Ленобласти задержали сторожа детсада, который насиловал детей под видеозапись
Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу с 19 процентами ожогов тела второй степени. В настоящий момент она находится в хирургической реанимации.
Читайте также:
В Подольске ищут мужчину, изнасиловавшего пятиклассницу в заброшенной больнице
Бывшая воспитанница омского детдома обвинила экс-директора в изнасиловании
В Ленобласти задержали сторожа детсада, который насиловал детей под видеозапись
Евгения Парфентьева