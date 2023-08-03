В Москве годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа и выжил

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В Москве очередной случай с падением ребенка из окна. На этот раз годовалый малыш выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома на улице Кубинка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Согласно сообщению, выпавшего ребенка обнаружили случайные прохожие. На место происшествия немедленно была вызвана бригада скорой помощи. Малыш был экстренно госпитализирован. Сейчас он в реанимации, а врачи пытаются спасти ему жизнь.
По данному факту сотрудники полиции организовали проверку. Выясняются причины, по которым ребенок был оставлен без присмотра и выпал из окна.
Тем временем в Москве вынесли обвинение няне, ребенок который выпал из окна многоэтажного дома и погиб. Напомним, трагедия произошла 8 июня. Как установило следствие, 51-летняя няня находилась в квартире с трехлетним ребенком. Женщина отвлеклась, тогда мальчик вышел на балкон и вывалился из окна с высоты седьмого этажа. От полученных травм ребенок скончался на месте.
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Элина Позднякова