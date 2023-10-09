В Москве горит кровля Зверевского центра современного искусства

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Пожар разгорелся в Москве под кровлей Зверевского центра современного искусства, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.
«На Новорязанской улице происходит возгорание под кровлей Зверевского центра современного искусства. Идет черный дым, на месте работают пожарные», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
При этом, информации о пострадавших и причинах возгорания пока не поступало.
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Евгения Парфентьева