В Москве горит здание, где располагаются рестораны «Пушкинъ» и «Турандот»

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В Москве на Тверском бульваре полыхает пожар в здании, где располагаются знаменитые рестораны «Пушкинъ» и «Турандот». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Согласно сообщению, все сотрудники и посетители успели самостоятельно эвакуироваться. Данных о пострадавших пока не поступало. На место возгорания уже прибыли пожарные. Они приступили к ликвидации огня.
Пожару Тверском бульваре присвоен повышенный ранг. По словам очевидцев, изнутри здания раздаются взрывы, по всей видимости взрываются газовые баллоны на кухне ресторанов. По некоторым данным, сегодня там отмечали свадьбу.
Ресторан «Пушкинъ» успешно работает с 1999 года. Он считается гастрономической достопримечательностью российской столицы. Здесь побывали Анджелина Джоли, Билл Клинтон, Шер, Уилл Смит, Нурсултан Назарбаев и Биньямин Нетаньяху.
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Пожару Тверском бульваре присвоен повышенный ранг. По словам очевидцев, изнутри здания раздаются взрывы, по всей видимости взрываются газовые баллоны на кухне ресторанов. По некоторым данным, сегодня там отмечали свадьбу.
Ресторан «Пушкинъ» успешно работает с 1999 года. Он считается гастрономической достопримечательностью российской столицы. Здесь побывали Анджелина Джоли, Билл Клинтон, Шер, Уилл Смит, Нурсултан Назарбаев и Биньямин Нетаньяху.
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Элина Позднякова