В Москве госпитализировали артиста цирка Андрея Николаева

Фото: РИА Новости/Л. Нерео
В Москве госпитализировали клоуна «Андрюшу» Андрея Николаева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
85-летний артист цирка был доставлен в городскую больницу имени Мухина 11 августа. У него обнаружили острую стадию механической желтухи. Уточняется, что Николаев отказывается лечить эту болезнь, несмотря на тяжёлые последствия, которые она может вызвать.
Кроме того, врачи диагностировали у артиста коронавирус.
В настоящее время Николаев находится под присмотром врачей, которые требуют от артиста согласия на проведение хирургического вмешательства, иначе у него может отказать печень.
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Кроме того, врачи диагностировали у артиста коронавирус.
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Анастасия Чинкова