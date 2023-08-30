В Москве госпитализировали кинопереводчика Горчакова

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72-летнего российского переводчика и синхрониста Василия Горчакова госпитализировали в Москве.
РЕН ТВ пишет, что мужчину доставили в Боткинскую больницу. Василий Горчаков сломал плечо, упав на улице.
За свою карьеру Василий Горчаков перевел более 6 тысяч фильмов, был личным переводчиком на кинофестивалях для Роберта Де Ниро, Роберта Редфорда, Мерил Стрип и Джека Николсона. В 1980-х - начале 1990-х считался «пиратским» переводчиком.
Ранее сообщалось, что британский певец Элтон Джон попал в больницу после того, как получил травмы при падении в своем доме в Ницце. В результате падения, певец получил несколько травм, после чего был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Монако.
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За свою карьеру Василий Горчаков перевел более 6 тысяч фильмов, был личным переводчиком на кинофестивалях для Роберта Де Ниро, Роберта Редфорда, Мерил Стрип и Джека Николсона. В 1980-х - начале 1990-х считался «пиратским» переводчиком.
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Мария Фирсова