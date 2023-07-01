В Москве госпитализирован бывший кремлевский врач Миронов

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Бывшего «главного доктора Кремля» Сергея Миронова доставили в больницу с лейкозом
Mash пишет, что экс-начальник Главного медицинского управления в Кремле Сергей Миронов госпитализирован. У медика диагностирован острый лимфобластный лейкоз.
В данный момент Сергей Миронов находится в отделении гематологии в состоянии средней тяжести. Ему делают капельницы.
Сергей Миронов является академиком Российской академии медицинских наук, заслуженным деятелем науки РФ, доктором медицинских наук, профессором. С 2019 года стал почетным президентом ЦНИИТО имени Н. Н. Приорова. С 1995 по 2011 год занимал должность заместителя Управляющего делами Президента Российской Федерации.
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В данный момент Сергей Миронов находится в отделении гематологии в состоянии средней тяжести. Ему делают капельницы.
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Мария Фирсова