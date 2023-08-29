В Москве грузовик вылетел на тротуар и сбил женщину с ребенком

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Грузовик столкнулся с фурой и вылетел на тротуар, где сбил женщину с ребенком. ДТП произошло в Москве на Волгоградском проспекте. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем телеграмм-канале.
По информации ведомства, причиной аварии стало намерения водителя грузового авто совершить разворот на неразрешенном для маневра участке дороги. В результате столкновения, фургон вылетел на тротуар, где находилась женщина со своим семилетним ребенком.
Пострадавшие госпитализированы. Ребенок находится в тяжелом состоянии.
На место происшествия прибыли правоохранительные органы. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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Пострадавшие госпитализированы. Ребенок находится в тяжелом состоянии.
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Анастасия Крестьянова