В Москве и Петербурге проходят обыски у членов группировки «Белая масть»

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В Москве и Санкт-Петербурге полиция проводит обыски у членов группировки «Белая масть», сообщает «РИА Новости».
«Проводятся обыски в Москве и Санкт-Петербурге у членов и участников группировки «Белая масть». Движение занимается тем, что привлекает осуждённых за убийства и теракты радикалов. Они привлекаются к совершению преступлений», - прокомментировали ситуацию журналисты.
Участники группировки сами называют себя националистами и приверженцами третьего рейха.
*Запрещенные на территории России террористические организации.
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