В Москве и Подмосковье за последние дни утонули минимум 8 человек

Фото: iStock/Nadezhda1906
Несколько человек умерли на глазах других отдыхающих.
Shot пишет о последних случаях:
— 35-летний мужчина отмечал день рождения у Большого Перовского пруда в Новогиреево. В состоянии алкогольного опьянения пошёл купаться. Доплыл до середины пруда и начал тонуть. Его кинулась спасать возлюбленная, но он начал за неё хвататься и топить. Женщина испугалась и поплыла обратно. На помощь отправились выпившие друзья. К тому времени мужчина уже наглотался воды. Чуть позже умер в скорой.
— 65-летнего пенсионера вытащили из Школьного озера в Зеленограде. В состоянии клинической смерти он был доставлен в реанимацию. Спасти его не удалось.
— В Ульяновском лесопарке утонул 42-летний житель Бурятии. Мужчину нашли в воде уже мёртвым в купальных плавках.
— В Мытищах скончался девятиклассник. Вместе с братом они поплыли на матрасе по Пироговскому водохранилищу. Парень прыгнул в воду и больше не вынырнул. Труп позже обнаружили на глубине 2 метров.
— Житель Серпухова отправился купаться в реку под Шуруповским мостом, и увидел проплывающий труп. Его личность установлена. Им оказался 63-летний уроженец Николаевской области.
— В посёлке Радужный в реке Коломенке утонул 66-летний уроженец Белоруссии. На нём были рубашка и джинсы. Следов насильственной смерти не обнаружено.
— В Малаховке погиб 17-летний студент, который в одиночку решил искупаться в Малаховском озере.
— В посёлке Новосиньково туристы заметили тонущего на плотине 15-летнего подростка. Спасти его не успели.
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— 35-летний мужчина отмечал день рождения у Большого Перовского пруда в Новогиреево. В состоянии алкогольного опьянения пошёл купаться. Доплыл до середины пруда и начал тонуть. Его кинулась спасать возлюбленная, но он начал за неё хвататься и топить. Женщина испугалась и поплыла обратно. На помощь отправились выпившие друзья. К тому времени мужчина уже наглотался воды. Чуть позже умер в скорой.
— В Ульяновском лесопарке утонул 42-летний житель Бурятии. Мужчину нашли в воде уже мёртвым в купальных плавках.
— В Мытищах скончался девятиклассник. Вместе с братом они поплыли на матрасе по Пироговскому водохранилищу. Парень прыгнул в воду и больше не вынырнул. Труп позже обнаружили на глубине 2 метров.
— Житель Серпухова отправился купаться в реку под Шуруповским мостом, и увидел проплывающий труп. Его личность установлена. Им оказался 63-летний уроженец Николаевской области.
— В посёлке Радужный в реке Коломенке утонул 66-летний уроженец Белоруссии. На нём были рубашка и джинсы. Следов насильственной смерти не обнаружено.
— В Малаховке погиб 17-летний студент, который в одиночку решил искупаться в Малаховском озере.
— В посёлке Новосиньково туристы заметили тонущего на плотине 15-летнего подростка. Спасти его не успели.
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Мария Фирсова