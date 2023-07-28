В Москве иностранец присвоил найденный миллион рублей и стал фигурантом уголовного дела

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Московские правоохранители задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Приезжий нашел на улице сверток с миллионом рублей и решил присвоить их.
Оказалось, что владелец денег положил сверток на крышу своего автомобиля, после чего отвлекся на телефонный разговор. Затем он сел в машину и уехал, а пакет с наличностью упал на дорогу. Мужчина написал заявление в полицию о пропаже денег, указав точное место, где их лишился. После этого оперативники по горячим следам довольно быстро нашли и задержали новоявленного «миллионера». При себе у иностранца было только 600 тысяч рублей, остальные он успел потратить. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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Александр Бойцов