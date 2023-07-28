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В Москве иностранец присвоил найденный миллион рублей и стал фигурантом уголовного дела

28 июля 2023, 11:27

Фото: istockphoto/Coprid

Московские правоохранители задержали гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Приезжий нашел на улице сверток с миллионом рублей и решил присвоить их.

Во время прогулки в центре Москвы 27-летний иностранец наткнулся на бесхозный сверток, в котором внутри оказался миллион рублей. Посчитав, что ему улыбнулась удача, мужчина решил оставить деньги себе, сообщает интернет-газета «Глас народа». Теперь он будет отвечать за свой поступок перед законом по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Оказалось, что владелец денег положил сверток на крышу своего автомобиля, после чего отвлекся на телефонный разговор. Затем он сел в машину и уехал, а пакет с наличностью упал на дорогу. Мужчина написал заявление в полицию о пропаже денег, указав точное место, где их лишился. После этого оперативники по горячим следам довольно быстро нашли и задержали новоявленного «миллионера». При себе у иностранца было только 600 тысяч рублей, остальные он успел потратить. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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#кража
#деньги
#ук
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#заявление
#рф
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В Балашихе задержали замглавы администрации Сироту
Замглавы администрации Балашихи Сироту задержали за махинации с землей
28 июля 2023, 11:53

Фото: iStock/zoka74

В Балашихе задержали заместителя главы администрации Евгению Сироту, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, Сироту задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.  

Предварительно, она была задержана за махинации с землей, однако, официальная причины задержания пока не сообщается.

Ранее ФСБ задержала жителя Орловской области за попытку принять участие в боевых действиях на стороне Украины. По версии следствия, мужчина поддерживал связь с украинскими военнослужащими. Кроме того, он участвовал в объединениях, которые на территории России признаны террористическими.

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#балашиха
#фсб
#задержание
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В Южном Чертаново на дорогу выполз огромный питон
SHOT: В московском районе Южное Чертаново огромная змея выползла ночью на дорогу
28 июля 2023, 11:33

Фото: iStock/Kalina Ravutsova

Змею на улице ночью встретила семья в московском районе Южное Чертаново, об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, семья с малолетними детьми ночью отправились в магазин. На дороге они увидели огромную змею. Напуганные местные жители вызвали экстренные службы.

Прибывшие на место сотрудники оперативных служб, поймали змею. В Департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы сообщили, что животное направлено специалистам для установления его разновидности. По предварительным данным, обнаруженной змеей оказался питон. 

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#подмосковье
#семья
#змея
#чс
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Грибники нашли воронку от взрыва и труп мужчины в Ленинградской области
28 июля 2023, 11:07

Фото: istockphoto/Dzurag

В окрестностях Выборга в Ленинградской области был найден труп мужчины неподалеку от воронки, оставшейся после сильного взрыва. Мертвое тело неподалеку от Большого Зеленодольского озера обнаружил местный житель, собиравший в лесу грибы.
Он немедленно сообщил о страшной находке в полицию. Подъехавшие на место сотрудники правоохранительных органов увидели труп неизвестного мужчины. На вид погибшему от 50 до 60 лет, одет он был в зеленую футболку, синие спортивные трусы и черные ботинки, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

В нескольких метрах от тела была большая воронка радиусом около десяти метров, явно оставленная взрывом. Это подтверждалось также посеченными осколками листьями и ветками на деревьях вокруг. Тело погибшего доставлено в морг, где будут проведены необходимые экспертизы с целью установления точной причины смерти.

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#мужчины
#сотрудники
#тела
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Обломки беспилотника обнаружили возле ж/д путей в Крыму
Обломки беспилотника нашли недалеко от крымской станции Джанкой
28 июля 2023, 09:58

Фото: iStock/NatureNow

Беспилотник разбился неподалеку от железнодорожных путей в Крыму, сообщает Telegram-канал SHOT.
Обломки устройства обнаружили недалеко от ж/д станции Джанкой. Дрон потерпел крушение в поле рядом с железнодорожным перегоном. Обломки забрали на экспертизу, сейчас их изучают эксперты.  

Происшествие не повлияло на движение поездов. Разрушений и жертв также, к счастью, нет.

Напомним, сегодняшним утром вражеский беспилотник попытался атаковать российскую столицу, но был сбит силами Минобороны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что разрушений и пострадавших нет.

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Пенсионерка прятала в дачном огороде тайник с боеприпасами
#беспилотник
#дрон
#станции
#крым
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Пенсионерка прятала в дачном огороде тайник с боеприпасами
В Воронеже на даче у пенсионерки обнаружили схрон с боеприпасами
28 июля 2023, 09:47

Фото: iStock/Diy13

На воронежской даче рабочие обнаружили огромный схрон с боеприпасами, сообщает Telegram-канал SHOT.
На участке у 57-летней женщины проходила стройка. Рабочие заметили в земле подозрительные предметы, похожие на гранаты, и вызвали полицию.  

Прибывшие на место происшествия правоохранители выкопали из огорода пенсионерки десять гранат (РГД-5, Ф-1, РГН и РГО), десять тротиловых шашек и два брикета, предварительно, с взрывчатым веществом внутри. Оружейный запас отправили на экспертизу, которая установила, что все предметы являются взрывоопасными.  

Теперь следователи пытаются разобраться, зачем пенсионерка закопала в своем огороде тайник с опасным оружием.  

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств». Женщине грозит до 11 лет лишения свободы.

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Спасатели обнаружили тело туристки, пропавшей 6 июля при сплаве по реке Снежная в Бурятии

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#пенсионерка
#следователи
#рабочие
#мужчина
#стройка
#оружие
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МО Британии по ошибке отправляло секретную информацию союзнику России
Times: Великобритания высылала Мали доклады о разработке гиперзвукового оружия
28 июля 2023, 09:34

Фото: iStock/BrianAJackson

Минобороны Великобритании по ошибке отправляло доклады о разработке гиперзвукового оружия на домены Мали, пишет газета The Times.
Москва и Бамако в последнее время заметно укрепили партнерские отношения, в том числе в сферах экономики, безопасности и противодействия терроризму. 7 февраля 2023 года глава МИД РФ Сергей Лавров посещал Мали для встречи со своим коллегой Абдулайе Диопом.  

Как пишет The Times, британцы отправляли секретные данные на домен «.ml», который является страновым идентификатором Мали, вместо «.mil» с помощью которого переписываются оборонные структуры США.  

По заявлениям представителей ведомства, большая часть по ошибке отправленных писем содержала информацию об отпусках сотрудников Минобороны и МИД Британии, однако, были и те, в которых на Мали высылались доклады о работе над гиперзвуковым оружием. 

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#данные
#минобороны
#великобритания
#оружие
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Спасатели обнаружили тело туристки, пропавшей при сплаве в Бурятии
Спасатели обнаружили тело туристки, пропавшей 6 июля при сплаве по реке Снежная в Бурятии
28 июля 2023, 09:05

Фото: iStock/Aleksey Romadov

Последнего члена туристической группы, которая перевернулась при сплаве по реке Снежная 6 июля, нашли спасатели МЧС, сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области.
Напомним, 6 июля на реке Снежная перевернулись четыре катамарана, на которых сплавлялась туристическая группа в составе восьми человек. Три человека выбрались из воды самостоятельно, пятерых позже нашли живыми спасатели.  

Тело последней, восьмой туристки, удалось обнаружить лишь 22 дня спустя.  

«В течение двух дней спасатели на катамаранах сплавлялись и вели поиск. Сегодня утром на реке Снежной в районе горы Шапка Мономаха нашли утонувшую туристку. Поисковые работы завершены», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.

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#спасатели
#бурятия
#мчс
#туристы
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Россиянин изнасиловал двух малолетних дочерей своей сожительницы
СК: На Алтае мужчина надругался над двумя дочерями своей сожительницы
28 июля 2023, 08:42

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Житель Родинского района Алтайского края надругался над двумя малолетними дочерями своей сожительницами, сообщает Следственный комитет РФ.
По информации следствия, россиянин проживал вместе со своей сожительницей и тремя ее детьми. В декабре 2022 года, когда матери не было дома, он запугал двух девочек 5 и 8 лет, и совершил над ними действия сексуального характера.  

Позже, их дом навестили полицейские с профилактической беседой. Дети не побоялись и рассказали правоохранителям о том, что с ними сделал преступник. Мужчину задержали.  

В ведомстве отметили, что достаточная доказательная база по этому делу уже собрана. Сейчас подозреваемый ожидает суда.  

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#полицейские
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#изнасилование
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В Сингапуре казнили наркоторговку
Власти Сингапура казнили женщину впервые за почти 20 лет
28 июля 2023, 08:29

Фото: iStock/Tashka

В Сингапуре женщину казнили за торговлю наркотиками, сообщает Центральное бюро по борьбе с наркотиками Сингапура.
Женщину приговорили к смертной казни в 2018 году за продажу 30 граммов героина. Ее прошения о помиловании были отклонены как апелляционным судом, так и президентом страны.  

Приговор был приведен в исполнение 28 июля 2023 года.  

Правозащитники активно поддерживали осужденную и призывали не применять к ней высшую меру наказания. В последний раз в Сингапуре женщину казнили в 2004 году, также за торговлю наркотиками.

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