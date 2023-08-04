В Москве из окна четвертого этажа выпал трехлетний ребенок

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В Москве в доме на улице Снайперская из окна четвертого этажа выпал трехлетний ребенок, который облокотился на москитную сетку. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Ребенок на непродолжительное время остался без присмотра взрослых и, оперевшись на москитную сетку, выпал из окна. На момент инцидента в квартире находилась родственница, которая отвлеклась», - говорится в сообщении ведомства.
Трехлетний мальчик был экстренно госпитализирован с различными травмами.
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Элина Позднякова