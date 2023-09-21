В Москве из окна девятого этажа выпал ребенок, он погиб на месте

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В Москве из окна девятого этажа в доме на ул. Изюмской выпал двухлетний ребенок, он погиб на месте. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Из окна квартиры 9 этажа жилого дома на ул. Изюмской выпал малолетний ребенок. Мальчик 2021 г.р. (2 года) погиб на месте от полученных при падении с высоты травм», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что в момент падения ребенка в квартире были оба родителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности.
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Элина Позднякова