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В Москве из окна девятого этажа выпал ребенок, он погиб на месте

21 сентября 2023, 20:07
Фото: iStock/vmargineanu

Фото: iStock/vmargineanu

В Москве из окна девятого этажа в доме на ул. Изюмской выпал двухлетний ребенок, он погиб на месте. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Из окна квартиры 9 этажа жилого дома на ул. Изюмской выпал малолетний ребенок. Мальчик 2021 г.р. (2 года) погиб на месте от полученных при падении с высоты травм», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что в момент падения ребенка в квартире были оба родителя. По данному факту возбуждено уголовное дело по причинению смерти по неосторожности.


Накануне также сообщалось, что в Москве мужчина выпал из окна шестого этажа, пытаясь спасти котенка с карниза. Он два месяца пробыл в коме и скончался 19 сентября.

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#ребёнок
#уголовное мальчик
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В Балашихе восстанавливают стёкла в доме, пострадавшем от взрыва газа в соседней многоэтажке
21 сентября 2023, 18:07

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Сотрудники управляющей компании начали восстанавливать остекление в дома №9 по улице Октябрьской в Балашихе после взрыва в соседней девятиэтажке. Сотрудники УК обходят квартиры и выясняют, кому нужна помощь.
«Собираем данные, берём контактные телефоны. Сейчас, если есть большие повреждения пластиковых стеклопакетов, их закрывают полиэтиленом», – рассказала начальник отдела благоустройства УК «Квартал» Татьяна Гордейчук
К восстановлению остекления в лоджиях приступят позже. Также ожидают замерщика для пластиковых стеклопакетов.
«Вчера сотрудники управляющей компании приходили четыре раза, все данные сняли. Сегодня с утра был в ЖЭКе, ещё раз дал информацию. По срокам не определились, но сказали, что всё сделают. Записали количество окон, которые надо заменить», – поделился житель дома Роман Федяков.
Взрыв бытового газа произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. Повторное обрушение произошло через несколько часов после взрыва во время разбора завалов. 
 
В результате ЧП семь человек, в том числе двое спасателей, погибли. Пострадали 20 человек, восемь из них госпитализированы, 12 человек от госпитализации отказались. 
 
Также спасатели эвакуировали 170 человек. Их направили в несколько пунктов временного размещения. 

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#балашиха
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#окно
#подмосковье
#московская область
#управляющая компания
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В Мордовии 23 студента медколледжа отравились газом, пять из них в реанимации
21 сентября 2023, 17:48

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В мордовском Краснослободске в медицинском колледже 23 студента отравились газом, пятеро из них сейчас находятся в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, пострадали подростки от 17 до 21 года. Все госпитализированы. При этом пять из них в состоянии средней тяжести находятся в реанимации. Состояние остальных студентов более легкое, но они также находятся под присмотром врачей.

Местные жители рассказали, что запах сероводорода чувствовался по всему городу, позже они узнали об отравлении подростков.

Напомним, 20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

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#подростки
#жители
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В Мытищах иностранец получил 12 лет колонии за содействие терроризму
21 сентября 2023, 17:39

Фото: Istockphoto / Zolnierek

Мытищинский суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 36-летнего гражданина иностранного государства, призывавшего к терактам в России. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
По данным следствия, в период с 2012 по 2016 год мужчина вступил в Мытищах в ячейку террористов «Исламского государства».* Он проводил встречи, спонсировал и обеспечивал всем необходимым вовлечённых в деятельность организации, в том числе предоставляя временное жилье. 
 
Иностранец также помогал им создавать аккаунты в соцсетях, где призывал совершать теракты на территории России. Мужчину задержали, когда о его деятельности узнали оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Московскому региону.  
 
Подсудимого признали виновным в участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства, а также в содействии деятельности террористической организации и финансировании терроризма. 
 
* запрещённая в России террористическая организация
 
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#суд
#приговор
#мытищи
#террористы
#подмосковье
#московская область
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В Петербурге школьник выстрелил из пневматики в лицо девочке
21 сентября 2023, 14:21

Фото: istockphoto/Prathaan

В поселке Шушары на юге Санкт-Петербурга в больницу обратилась 14-летняя школьница. Врачи диагностировали у девочки перелом костей носа и инородное тело (пулю) в области скулы.
Девочка рассказала, что пострадала от рук своего знакомого сверстника. Инцидент произошел на Колпинском шоссе. По неизвестной причине мальчик выстрелил ей прямо в лицо из пневматического пистолета с близкого расстояния, сообщает сетевое издание «78.ru». Была проведена операция, пулю удалось извлечь. В настоящее время врачи оценивают состояние девочки как средней тяжести.

Правоохранительные органы начали проверку по факту происшедшего. Будут выяснены все подробности и обстоятельства случившегося, а также причины, толкнувшие мальчика на совершение преступления.

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Вернувшегося с СВО экс-участника «Дома-2» обокрали в Москве
Mash: Вернувшегося с СВО экс-участника «Дома-2» Барышева обокрали в Москве
21 сентября 2023, 12:56

Фото: iStock/blinow61

Экс-участника скандального реалити-шоу «Дом-2» Никиту Барышева, который недавно вернулся со спецоперации в отпуск, обокрали на два миллиона рублей в ночном клубе в Москве. ОБ этом сообщили в Telegram-канале Mash.
По информации источника, похищенными денежными средствами оказались боевые выплаты.  Напомним, 26-летний парень получил повестку во время мобилизации в сентябре прошлого года, а уже 28 сентября отправился в зону СВО.  

В итоге, Барышев приехал в отпуск на похороны деда, в после этого отправился в ночной клуб столицы. К утру он заметил, что на карте не хватало 1,876 млн рублей. Все они ушли несколькими переводами на неизвестные счета. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители. 

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#выплаты
#клуб
#сво
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Главный охранник Ельцина лишился 13 миллионов
Главного охранника Ельцина обманули телефонные мошенники на 13 млн
21 сентября 2023, 12:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

Генерал КГБ и главный охранник Ельцина во время путча 1991 года Александр Стерлигов оказался жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, он лишился почти 13 миллионов рублей. Уточняется, что за помощью к правоохранителям он обратился еще 20 сентября. Потерпевший рассказал, что ему позвонил якобы сотрудника МТС, который рассказал, что сейчас идет переподключение к новым вышкам, поэтому Стерлигову необходимо срочно зайти в приложение банка. 
 
«К разговору подключился и выдававший себя за сотрудника кредитной организации мужчина. Он рассказал, что с его счета пытаются снять деньги, и порекомендовал срочно перевести их на другой счет», - уточняет издание. 

В итоге, Стерлигов, придя в отделение банка, расположенное во Владимире, решил снять со счета 1,6 млн рублей. После этого он направил средства на некий «безопасный» счет. Кроме того, мужчина отдал мошенникам также доступ ко всем банковским сервисам, лившись облигаций, которые оценили в 11 миллионов рублей. По факту случившегося уже возбудили уголовное дело. 
 
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#кражи
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#счёт
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СМИ: Террористы хотели сбить летевший из Москвы самолет
Mash: Телефонные террористы обещали сбить летевший из Москвы в Сочи самолет
21 сентября 2023, 11:59

Фото: iStock/frentusha

Телефонные террористы угрожали сбить самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Москвы в Сочи. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.
По информации источника, 20 сентября около 9:40 в информационный отдел поступил звонок. Злоумышленники на том конце провода пригрозили уничтожить борт со всеми пассажирами при посадке. В 17:35 рейс вылетел из Домодедово без каких-либо ограничений.  Об угрозе теракта сразу сообщили во все оперативные службы. СБ аэропорта выставила дополнительный контроль.

Информация оказалась ложной, рейс благополучно приземлился даже на 15 минут раньше запланированного.

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#контроль
#информация
#теракт
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Два школьника в Ингушетии подорвались на найденной в сарае гранате
21 сентября 2023, 11:39

Фото: istockphoto/by sonmez

Двое девятиклассников в Ингушетии подорвались на гранате, которую нашли в сарае, принадлежащем отцу одного из них. Подростки обнаружили там целый схрон с оружием.
Инцидент произошел в селе Верхние Арчалуки. 14-летний подросток пригласил в гости своего одноклассника. Ребята играли во дворе и под досками сарая обнаружили целый склад боеприпасов, в том числе несколько гранат. Ребята достали одну гранату Ф-1 и принялись рассматривать. В этот момент граната взорвалась прямо в руках одного из них.

Мальчиков в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение районной больницы. Один из них получил осколочные ранения шеи с повреждением крупных кровеносных сосудов. У другого — проникающие ранения груди и живота. Врачи борются за их жизнь.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в тайнике еще две гранаты Ф-1, дымовую шашку, три магазина для автомата Калашникова, около двадцати патронов россыпью и гранатометный выстрел ВОГ-17. В настоящее время полицейские выясняют, кто устроил тайный склад боеприпасов и какое отношение к нему имеет хозяин дома.

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#больницы
#инцидент
#полицейские
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В Приморье уничтожат 22 т икры из-за кишечной палочки
21 сентября 2023, 08:45

Фото: istockphoto/bksrus

22,4 т лососевой икры с севера Камчатки будет уничтожено в Приморье из-за кишечной палочки.
«Кам 24» пишет, что во время лабораторных испытаний в икре были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Возможно, несоблюдение технологии производства или хранения продукции, условия её транспортировки вызвали появление кишечной палочки.

В приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора объясняют, что заморозка продукции останавливает развитие патогенной микрофлоры, но при последующей разморозке бактерии снова активны. Погибают они только при тщательной термической обработке. Но её невозможно провести с икрой. На корм животным данную продукцию направлять также запрещено.

KamchatkaMedia пишет, что партия икры с патогенной микрофлорой была заявлена на экспорт в КНР, Республику Корею, Японию, Таиланд, Вьетнам и ЕС.

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#икра
#продукты
#экспорт
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