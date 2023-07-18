В Москве из окна пятого этажа выпал годовалый ребенок

Фото: прокуратура Москвы
В Москве из окна пятого этажа многоквартирного дома на улице Оренбургской выпал годовалый ребенок, он остался жив. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Малолетний ребенок выпал из окна квартиры 5 этажа жилого дома на ул. Оренбургская. Мальчик 2022 года рождения госпитализирован», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что мать ребенка в момент несчастного случая находилась дома. Женщина ненадолго оставила ребенка без присмотра, тогда произошло ЧП.
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