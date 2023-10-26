В Москве из военкомата сбежали уроженцы Таджикистана, ставшие россиянами

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Два уроженца Таджикистана (2004 и 2005 годов рождения), которые приняли российское гражданство, сбежали из московского военкомата.
ТАСС пишет, что возбуждены два уголовных дела. Парней призвали на срочную военную службу. 22 октября будучи в сборном пункте московского военного комиссариата для последующей отправки на службу, молодые люди сбежали и скрылись в неизвестном направлении.
Сбежавшим из военкомата может грозить до 2 лет лишения свободы.
Ранее финалиста шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамута Усеинова забрали в военкомат с пятничной молитвы. полиция приехала к мечети в Котельниках и выпускала молящихся по одному. У всех проверяли паспорта. По словам Мамута, мужчин посадили в автобусы и отвезли в военкомат в Люберцах. Там всем назначили срочную врачебную комиссию. Почти все были признаны годными к службе.
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«Сотрудникам оперативных служб дано поручение на проведение разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения данных лиц»,- заявили в главке.
Ранее финалиста шоу «Перепой звезду» на Первом канале Мамута Усеинова забрали в военкомат с пятничной молитвы. полиция приехала к мечети в Котельниках и выпускала молящихся по одному. У всех проверяли паспорта. По словам Мамута, мужчин посадили в автобусы и отвезли в военкомат в Люберцах. Там всем назначили срочную врачебную комиссию. Почти все были признаны годными к службе.
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Мария Фирсова