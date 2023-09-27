В Москве из-за телефона, стоявшего на зарядке, сгорела квартира, и погибла кошка

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ЧП случилось в Выхино-Жулебино.
SHOT пишет, что жители квартиры на 7 этаже дома на Ферганской улице оставили телефон заряжаться и ушли на работу. Аккумулятор сильно перегрелся и взорвался. В комнате вспыхнул пожар. Соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных.
Возгорание тушили четыре пожарных расчёта. Оно было ликвидировано на 25 квадратах метров. Полностью выгорела комната, огонь повредил прихожую. В огне погибла кошка. Жертв среди людей удалось избежать.
Ранее в Екатеринбурге автомобиль марки Subaru без водителя протаранил припаркованную Lada Granta, которая в свою очередь врезалась в близстоящую машину.
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Возгорание тушили четыре пожарных расчёта. Оно было ликвидировано на 25 квадратах метров. Полностью выгорела комната, огонь повредил прихожую. В огне погибла кошка. Жертв среди людей удалось избежать.
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Мария Фирсова