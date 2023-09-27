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В Москве из-за телефона, стоявшего на зарядке, сгорела квартира, и погибла кошка

27 сентября 2023, 08:40
Фото: istockphoto/Rawpixel

Фото: istockphoto/Rawpixel

ЧП случилось в Выхино-Жулебино.
SHOT пишет, что жители квартиры на 7 этаже дома на Ферганской улице оставили телефон заряжаться и ушли на работу. Аккумулятор сильно перегрелся и взорвался. В комнате вспыхнул пожар. Соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных.

Возгорание тушили четыре пожарных расчёта. Оно было ликвидировано на 25 квадратах метров. Полностью выгорела комната, огонь повредил прихожую. В огне погибла кошка. Жертв среди людей удалось избежать.


Ранее в Екатеринбурге автомобиль марки Subaru без водителя протаранил припаркованную Lada Granta, которая в свою очередь врезалась в близстоящую машину.

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#москва
#пожар
#телефон
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В Подмосковье зубр одним взглядом чуть не убил сотрудника сафари-парка
27 сентября 2023, 09:06

Фото: istockphoto/Boguslaw Chyla

Мужчина проткнул себе живот пнём.
SHOT пишет, что инцидент произошёл в парке «Изумрудный лес» в посёлке Нарынка. 50-летний мужчина около 10 утра отправился кормить самца зубра. Зашёл в вольер к дикому быку. В этот момент зубр резко повернул голову и посмотрел на гостя.
 
Мужчина испугался, отшатнулся назад, не смог удержаться на ногах и упал прямо на пень с острыми краями. Сотрудник получил проникающее ранение брюшной полости.
 
В больнице мужчину прооперировали. Местный отдел СК начал проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что пёс Байдена покусал уже 11 агентов Секретной службы США. 

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В Башкирии муж избил жену из-за её желания пойти в гости к подруге
В Башкирии женщина обвинила мужа в избиении из-за желания пойти в гости
27 сентября 2023, 08:56

Фото: iStock/Paul Gorvett

Жительница Башкирии обратилась в полицию и обвинила своего мужа-полицейского в избиении её до потери сознания из-за того, что она собиралась пойти в гости к подруге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в деревне Маломусино. Супруги вернулись домой из гостей, однако женщина хотела продолжить вечер в гостях у подруги. При этом муж был против. Между ними завязалась ссора, в ходе которой, по словам женщины, он ударил ее кулаком в челюсть, после чего она потеряла сознание.

Очнувшись, она вызвала полицию и все им подробно рассказала, однако заявление писать не стала. На следующий день пострадавшая явилась в полицию и попросила прекратить все разбирательства по данному инциденту. Она объяснила полицейским, что все напутала, а полицию вызвала только для того, чтобы уйти в гости к подруге.

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В Новосибирске женщина попыталась продать ребенка на «Юле»

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#женщина
#супруги
#инцидент
#заявление
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В Новосибирске женщина попыталась продать ребенка на «Юле»
27 сентября 2023, 07:29

Фото: iStock/vmargineanu

В Новосибирске женщина разместила объявление о продаже собственного ребенка на «Юле», однако покупателя найти не смогла. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, объявление о продаже ребенка появилось на «Юле» 2 сентября. Женщина попыталась продать своего сына Макара и даже прикрепила фотографию. Однако покупатель не нашелся, а вот внимание полицейских объявление привлекло. Объявление было удалено.

Сейчас полиция занимается поиском матери, выясняется ее личность. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее также сообщалось, что дети из Тосно Ленинградской области нашли на берегу реки человеческие останки и принесли некоторые из них домой. На реке Тосно под мостом дети обнаружили челюсть и кость человека, а недалеко от них– кусок ремня и фото ребёнка. Челюсть дети принесли домой.


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#полиция
#дело
#уголовное дело
#мальчик
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В Челябинской области ученикам школы налили компот с червями
Прокуратура: В Челябинской области школе ученики получили компом с червями
27 сентября 2023, 05:41

Фото: iStock/Marina Khromova

После сообщений СМИ о том, что учащимся одной из местных школ налили компом с червями, прокуратура проводит проверку. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.
Родители школьников рассказали, что дети регулярно жалуются на качество питания в столовой Образовательного центре №5.

В образовательной организации запущена прокурорская проверка исполнения требований российского санитарно-эпидемиологического законодательства.

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#школа
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В Астрахани задержали депутата с наркотиками
СК: В Астрахани задержали депутата с наркотиками
27 сентября 2023, 03:55

Фото: iStock/Roman Didkivskyi

В Астрахани в отношении депутата городской думы возбуждено уголовное дело. Его подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы муниципального образования город Астрахань, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ», – говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что мужчина незаконно приобрел наркотическое вещество в целях сбыта. Его задержали 24 сентября, не позволил тем самым довести задуманное преступление до конца.

Уточняется, что у подозреваемого изъяли три свертка с наркотиками общим весом 3,96 грамма.

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#депутат
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Во Владивостоке запах гнилой картошки погубил двух местных жителей
РЕН ТВ: Во Владивостоке запах гнилой картошки погубил двух местных жителей
27 сентября 2023, 03:38

Фото: iStock/schulzie

Во Владивостоке двое мужчин погибли в гараже, где хранилась старая картошка. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Трагический инцидент произошёл в Первомайском районе. В погребе одного из гаражей были обнаружены тела мужчин 1992 года рождения. В пресс-службе региональной прокуратуры отметили, что признаки насильственной смерти отсутствовали.

Отмечается, что мужчины делали уборку в гараже, где хранился старый картофель. Предварительно, погибшие отравились испарениями гниющей картошки. 

Обстоятельства произошедшего в настоящее время уточняются.

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#тела
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В Уфе задержали 20 мужчин из-за драки с топорами на оптовом рынке
Shot: В Уфе задержали 20 мужчин из-за драки с топорами на оптовом рынке
27 сентября 2023, 01:40

Фото: iStock/Chalabala

В Уфе в результате массовой драки с топорами на оптовом рынке госпитализированы шесть человек. Об этом пишет Телеграм-канал Shot.
В публикации говорится, что в мясном павильоне начался конфликт между людьми на машинах с автомобильными номерами Ингушетии и мигрантами из Узбекистана. Ссора началась из-за долга, и после словесных перепалок перешла в массовую потасовку с тесаками для разделки мяса и топорами. Кроме того, один из участников драки стал стрелять из травматического пистолета.

По информации канала, потасовку между 20 мужчинами удалось остановить только прибывшим полицейским. Шестеро участников конфликта госпитализированы, у одного из них прорублен череп.

Отмечается, что против подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия, совершенное группой лиц»).

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#череп
#драка
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В Петербурге Мисс Россия-Вселенная 2020 попыталась ограбить «Леруа Мерлен»
Mash: В Петербурге Мисс Россия-Вселенная 2020 попыталась ограбить «Леруа Мерлен»
27 сентября 2023, 01:31

Фото: iStock/tanyss

В Санкт-Петербурге Мисс Россия-Вселенная 2020 Светлана Сергеева вместе со спутником совершили попытку вывезти на машине из магазина «Леруа Мерлен» неоплаченные товары. Об этом пишет Телеграм-канал «Mash».
В публикации говорится, что пара на серебристом Range Rover попыталась вывезти из магазина неоплаченные товары. За рулём автомобиля, оформленного на Сергееву, находился мужчина.

Инцидент произошёл в «Леруа Мерлен» на Парашютной улице. Сотрудники строймаркета попытались заблокировать проезд внедорожнику собой и тележками, однако им это не удалось, и пара скрылась. Удалось ли им похитить что-либо из товаров не уточняется.

Муж Сергеевой при этом заявил в ходе телефонного разговора с журналистами, что не знает, где находится его жена, и не может с не2й связаться.

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Минимум 68 человек погибли при взрыве в Нагорном Карабахе
27 сентября 2023, 00:04

Фото: iStock/trikolor

Согласно уточнённым данным, по меньшей мере 68 человек погибли в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ереванский информационный портал 24News cо ссылкой на омбудсмена непризнанной республики Гегама Степаняна.
«Число подтвержденных случаев гибели в результате взрыва составляет 68 (личности 21 человека установлены, остальных нет). Число пострадавших — 290», — отмечается в заявлении Степаняна.

В то же время в Минздраве Армении сообщили, что заявление министра Анаит Аванесян о том, что из Карабаха вывезены 125 тел погибших, не связано со взрывом: «Министр озвучила общее количество останков, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению», — пишет 24News со ссылкой на заявление ведомства.

Взрыв произошёл 25 сентября на АЗС на дороге Степанакерт – Аскеран. В результате происшествия в больницы были доставлены 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Кроме того, сообщается, что остаётся большое количество людей, признанных пропавшими без вести. Специалисты экстренных служб продолжают работу на месте ЧП и выясняют все детали происшествия.

Большое количество людей, скопившихся на АЗС, было обусловлено их желанием покинуть непризнанный Нагорный Карабах и въехать на территорию Армении.

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