В Москве КАМАЗ врезался в машину городской службы на МКАД

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В Москве на МКАД столкнулись машина городской службы и КАМАЗ.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, сообщает Дептранс. Уточняется, что авария случилась на внутренней стороне 66-го км МКАД, неподалеку от пересечения с улицей Маршала Катукова.
Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.
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«Движение осуществляется по двум полосам из пяти», — проинформировали в столичном ведомстве.
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Диана Аванесян