В Москве коллекторы ошиблись дверью и подожгли чужую квартиру

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Коллекторы ошиблись адресом и устроили поджог чужой квартиры в столице
Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, как «вышибалы» наведались в квартиру должника в Москве, подожгли его дверь и подбросили муляж гранаты. Однако, позже выяснилось, что они ошиблись дверью, и за стенами горящей квартиры находились невиновные люди, сообщает «Российская газета».
По информации СМИ, коллекторы пришли к двери столичной квартиры, чтобы припугнуть упорного должника. Все шло по плану – они устроили поджег, подбросили фейковую гранату. Но, как выяснилось позже, нерадивые «вышибалы» перепутали адреса, и испортили имущество другому человеку.
Подозреваемые скрылись, однако, позже были схвачены в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что они работали по заказу хозяина долга.
Коллекторов заключили под стражу и завели на них уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному, самовольно покинувшему место службы.
По информации СМИ, коллекторы пришли к двери столичной квартиры, чтобы припугнуть упорного должника. Все шло по плану – они устроили поджег, подбросили фейковую гранату. Но, как выяснилось позже, нерадивые «вышибалы» перепутали адреса, и испортили имущество другому человеку.
Коллекторов заключили под стражу и завели на них уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному, самовольно покинувшему место службы.
Евгения Парфентьева