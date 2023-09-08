В Москве ликвидировали пожар на складе на площади 800 «квадратов»

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Успешно потушен пожар на складе на востоке Москвы, площадь которого составила 800 квадратных метров, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Согласно сообщению, в ночь на пятницу, столичный главк МЧС доложил о возгорании на складе, расположенном по адресу Кусковская улица, 26Б.
По данным пресс-службы МЧС России, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
Также было объявлено временное перекрытие движения на Кусковской улице.
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По данным пресс-службы МЧС России, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
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Артем Кузьмин