В Москве мальчик взял у родителей 200 тысяч рублей, ушел из дома и погиб

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В Москве расследуют странную смерть 13-летнего подростка. Парень ушел из дома, прихватив 200 тысяч рублей и 2 телефона — свой и отца. Через несколько часов его нашли мертвым.
По информации телеграм-канала SHOT, 22 октября в 7 утра родители ребенка заметили, что его нет дома. Они заметили, что пропали деньги и телефон отца. Родители запаниковали и обратились в правоохранительные органы.
Тело ребенка обнаружили на пристройке 30-этажного дома в Беговом примерно в час дня. По предварительной версии, мальчик пошел снимать контент для социальных сетей с помощью родительского телефона. Школьник вышел на общий балкон, не удержался и упал с высоты. Зачем ему нужна была наличность, пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что СК проведет проверку администрации №16 поселка Заветы Ильича под Хабаровском из-за видео, на котором избивают учеников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Тело ребенка обнаружили на пристройке 30-этажного дома в Беговом примерно в час дня. По предварительной версии, мальчик пошел снимать контент для социальных сетей с помощью родительского телефона. Школьник вышел на общий балкон, не удержался и упал с высоты. Зачем ему нужна была наличность, пока неизвестно.
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Алина Юрчак