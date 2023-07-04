В Москве годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа

Фото: прокуратура Москвы
В Москве из окна многоквартирного дома по ул. Сивашской с четвертого этажа выпал малолетний ребенок. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Из окна квартиры на 4 этаже дома, оперевшись на москитную сетку, выпал малолетний ребенок. Мальчик 2022 г.р. доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении прокуратуры.
Дело находится на контроле Зюзинской межрайонной прокуратуры. Устанавливаются все подробности происшествия.
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