В Москве машину адвоката пластического хирурга Хайдарова облили кислотой

Фото: iStock/djedzura
В Москве автомобиль адвоката пластического хирурга Тимура Хайдарова облили кислотой, сообщает Telegram-канал SHOT.
Автомобиль адвоката испортили в районе Братеево. Кислота разъела краску капот, крышу и багажник.
Как рассказал сам юрист, он получает угрозы уже долгое время. Ранее неизвестные грозились облить кислотой его самого. После инцидента с машиной мужчине пришлось написать заявление в полицию.
35-летний Хайдаров является одним из самых известных пластических хирургов в России. Среди его клиентов такие звезды как: певица Слава, Филипп Киркоров, Ирина Дубцова, Яна Рудковская, Дава и многие другие.
Читайте также:
Свердловский вор в законе Гасанов отметил освобождение из полиции в ресторане
«Заставила есть из мусорки»: Воспитателя садика обвинили в издевательствах над ребенком
Полиция Москвы переходит на усиленный режим из-за пропалестинских протестов
Как рассказал сам юрист, он получает угрозы уже долгое время. Ранее неизвестные грозились облить кислотой его самого. После инцидента с машиной мужчине пришлось написать заявление в полицию.
Читайте также:
Свердловский вор в законе Гасанов отметил освобождение из полиции в ресторане
«Заставила есть из мусорки»: Воспитателя садика обвинили в издевательствах над ребенком
Полиция Москвы переходит на усиленный режим из-за пропалестинских протестов
Евгения Парфентьева