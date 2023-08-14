В Москве мастера, который чинил взорвавшийся холодильник, нашли по объявлению

Фото: Фотобанк Московской области
Мастера, который чинил взорвавшийся в московской квартире холодильник, хозяин квартиры нашёл по объявлению в интернете.
По предварительной информации, холодильник взорвался из-за фреона, который также применяется при изготовлении кондиционеров. Ударная волна оказалась настолько сильной, что сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованные внизу машины. Повреждения в результате взрыва получили три автомобиля, пишет Shot.
В результате взрыва пострадал один человек. По предварительной информации, им оказался мастер, который ремонтировал холодильник. Врачи зафиксировали у него ожоги и контузию.
Ранее при взрыве в столичном ресторане «Пироги, вино и гусь» на Цветном бульваре пострадал частный мастер, который приехал для того, чтобы починить холодильник.
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В результате взрыва пострадал один человек. По предварительной информации, им оказался мастер, который ремонтировал холодильник. Врачи зафиксировали у него ожоги и контузию.
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Мария Фирсова