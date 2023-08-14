В Москве мигранты избили полицейского

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Двое мигрантов избили сотрудника правоохранительных органов на западе столицы.
По данным следствия, ночью 12 августа уроженцы Средней Азии 1997 и 1998 годов рождения на крыльце кафе избили полицейского, приехавшего пресечь противоправные действия.
Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчины задержаны, им предъявлено обвинение. На допросе один обвиняемый признал вину частично, а другой мигрант отказался признавать свою вину.
Следствие планирует просить суд об аресте злоумышленников.
Сообщается, что нападавшие находились в Москве незаконно. В том же заведении, где произошла драка, обнаружили ещё 8 человек, нарушивших миграционное законодательство.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Мужчины задержаны, им предъявлено обвинение. На допросе один обвиняемый признал вину частично, а другой мигрант отказался признавать свою вину.
Сообщается, что нападавшие находились в Москве незаконно. В том же заведении, где произошла драка, обнаружили ещё 8 человек, нарушивших миграционное законодательство.
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Мария Фирсова