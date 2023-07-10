В Москве многодетная мать избила своих детей прямо на приеме у врача

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Многодетная жительница Москвы избила своих детей прямо на приеме у педиатра в поликлинике в Северном районе столицы, на место происшествия были вызваны опека и полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Тогда врачи вызвали полицию и опеку. При осмотре у детей были выявлены множественные гематомы, ссадины и ушибы. По данному фату сотрудники полиции проводят проверку.
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