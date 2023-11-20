В Москве мошенники обманули восьмилетнего мальчика на 85 тысяч рублей

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Мошенники все чаще выбирают своими жертвами маленьких детей. На этот раз они обманули восьмилетнего жителя Москвы, сказав, что его бабушка попала в беду.
Миша был дома один, когда зазвонил домашний телефон. В трубке, как ему показалось, звучал голос бабушки, которая рассказала ему, что попала в аварию, передает телеграм-канал Baza. Затем разговор продолжила незнакомая женщина, которая сообщила мальчику, что его пожилой родственнице грозит тюремный срок, так как она стала виновницей серьезного ДТП. Она велела Мише собрать все деньги в доме, чтобы спасти бабушку.
Любящий внук достал семейные накопления, так как знал, где они хранятся. Также он вытащил все деньги из кошелька отца. Затем, следуя указаниям аферистки, он сложил все деньги — около 85 тысяч рублей — в коробку из-под обуви, которую передал неизвестному мужчине, приехавшему примерно через час. Вечером он рассказал о своем мужественном поступке вернувшейся с работы матери.
Дети все чаще становятся жертвами обмана мошенников. Недавно в Салехарде злоумышленники убедили маленькую девочку уехать из дома за город на такси, а сами звонили родителям, шантажируя их и вымогая деньги.
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Любящий внук достал семейные накопления, так как знал, где они хранятся. Также он вытащил все деньги из кошелька отца. Затем, следуя указаниям аферистки, он сложил все деньги — около 85 тысяч рублей — в коробку из-под обуви, которую передал неизвестному мужчине, приехавшему примерно через час. Вечером он рассказал о своем мужественном поступке вернувшейся с работы матери.
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Александр Бойцов