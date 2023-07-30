В Москве мужчина чуть не утонул в пруду

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Мужчина чуть не утонул во время купания в Бирюлевском пруду. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что очевидцы вытащили тонущего мужчину на берег. Спасателям и медикам удалось реанимировать пострадавшего.
Сообщается, что на данный момент мужчина находится в больнице.
Напомним, под Волгоградом пропавшего на реке подростка выловили из воды. 18 июня на пляже «Козий» реки Ахтуба в Волгоградской области пропал 14-ти летний подросток. Два друга пошли купаться на пляж, когда один из окунулся в воду и больше не вынырнул. Товарищ видел, что его друг тонет, однако, сделать ничего не смог.
Труп подростка обнаружили только спустя время. Следов насильственной смерти на его теле выявлено не было.
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Сообщается, что на данный момент мужчина находится в больнице.
Труп подростка обнаружили только спустя время. Следов насильственной смерти на его теле выявлено не было.
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Екатерина Коршунова