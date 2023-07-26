В Москве мужчина на электросамокате сбил шестилетнего ребенка

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В Москве на Нижегородской улице мужчина на электросамокате сбил шестилетнюю девочку, ребенок госпитализирован. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«На улице Нижегородская мужчина 1994 г.р., двигаясь на личном электросамокате, совершил наезд 6-летнюю девочку», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что ребенка в сопровождении мамы доставили в больницу. Подробности о состоянии малышки не приводятся.
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Элина Позднякова