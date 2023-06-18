В Москве мужчина облил друга водкой и поджёг его

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SHOT: москвич облил друга водкой, после чего поджёг
В Москве на Большой Академической улице мужчина облил друга водкой, после чего поджёг.
Пострадавшего госпитализировали, сообщает телеграм-канал SHOT.
Подвыпившие парни начали в воскресенье, 18 июня, в девять утра спорить, в результате чего один из друзей не смог найти аргументов и вылил на голову оппоненту бутылку водки и поджёг. После чего он испугался и сам же начал тушить.
Пострадавшего госпитализировали. Врачи обнаружили у мужчины обнаружили ожоги 55% тела: голова, лицо, шея, туловище, руки и бёдра. Сейчас правоохранители начали проверку.
Ранее сообщалось, что мужчину придавило обломками здания бывшей водокачки в Сосновом Бору. Известно, что рано утром 18 июня прохожие обнаружили труп мужчины в синей футболке.
Подвыпившие парни начали в воскресенье, 18 июня, в девять утра спорить, в результате чего один из друзей не смог найти аргументов и вылил на голову оппоненту бутылку водки и поджёг. После чего он испугался и сам же начал тушить.
Пострадавшего госпитализировали. Врачи обнаружили у мужчины обнаружили ожоги 55% тела: голова, лицо, шея, туловище, руки и бёдра. Сейчас правоохранители начали проверку.
Ранее сообщалось, что мужчину придавило обломками здания бывшей водокачки в Сосновом Бору. Известно, что рано утром 18 июня прохожие обнаружили труп мужчины в синей футболке.
Андрей Гаврилов