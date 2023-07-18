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В Москве мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина с помощью коктейля Молотова. Он задержан. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. При этом хулиган попытался оказать полицейским сопротивление при задержании. Отмечается, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Сейчас дебошир находится под стражей.
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Элина Позднякова