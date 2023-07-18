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В Москве мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина

18 июля 2023, 08:36

Фото: iStock/Fedorovekb

В Москве мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина с помощью коктейля Молотова. Он задержан. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно сообщению, минувшей ночью мужчина пришел на Красную площадь с коктейлем Молотова. Он бросил его в Мавзолей, однако промахнулся и попал в ограждение. Пожара не произошло.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. При этом хулиган попытался оказать полицейским сопротивление при задержании. Отмечается, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Сейчас дебошир находится под стражей.


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#Москва
#Красная площадь
#Мавзолей Ленина
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В московском пруду утонул 14-летний подросток
18 июля 2023, 08:25

Фото:iStock/Chalabala

В Первом Путяевском пруду, который находится на территории московского парка Сокольники, обнаружено тело 14-летнего подростка, без видимых признаков насильственной смерти.
Telegram-канал прокуратуры Москвы сообщает, что парень жил в подмосковных Мытищах. В парк приехал провести время с друзьями. Он отправился купаться в одиночку. Стал тонуть и не смог самостоятельно выбраться воды.
 
Расследование находится на контроле Преображенской межрайонной прокуратурой.

Ранее в подмосковном Подольске утонул в пруду 14-летний школьник По информации издания МК, мальчик находился на водоеме, расположенном вблизи СНТ Москвич. Свидетельницей трагедии стала местная жительница, которая сообщила о произошедшем в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия водолазы подняли тело ребенка из воды, спасти 14-летнего мальчика не удалось.

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#Москва
#пруд
#Сокольники
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В Ставропольском крае безработный мужчина переоделся в форму ДПС и патрулировал улицы вместе с настоящими инспекторами
18 июля 2023, 08:18

Фото: iStock/z1b

48-летний безработный, устав сидеть без дела, пополнил ряды правоохранителей в посёлке Пятигорский.
Baza пишет, что мужчина надел форму капитана полиции, кепку сотрудника ДПС, нагрудный знак и начал патрулировать улицу Первомайскую совместно с четырьмя действующими инспекторами.
 
Во время очередной проверки в ГИБДД изучили записи с полицейских видеорегистраторов и увидели пятого лишнего среди инспекторов на Первомайской. Оказалось, что мужчина заступил на «службу» в мае и дежурил на улицах в форме ДПС минимум 5 раз.
 
Безработному выписали штраф по трём административным статьям: о нарушении ПДД, незаконном ношении формы и воспрепятствовании исполнению обязанностей сотрудников полиции.
 
А настоящим инспекторам теперь грозит уголовная статья о мошенничестве. Но, по словам сотрудников, они никогда с этим мужчиной не работали и ничего о нём им неизвестно.

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#Ставропольский край
#безработный
#ДПС
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В Николаеве на месте взрыва произошел пожар
18 июля 2023, 07:45

Фото: iStock/sarawutk

На месте взрыва в украинском Николаеве зафиксировано возгорание. Об этом рассказал глава региональной военной администрации Виталий Ким, пишет ТАСС.
Отмечается, что в тушении возгорания задействованы экстренные службы.

«Без жертв, предварительно», — подчеркнул Ким.

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#взрыв
#Украина
#возгорание
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В Красноярске задержали 20 самолетов из-за густого тумана
18 июля 2023, 06:53

Фото: iStock/welcomeinside

В красноярском аэропорту сообщили о задержки двадцати рейсов из-за густого тумана. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В публикации говорится, что четырнадцать рейсов из двадцати задерживаются на прилет, еще шесть - на вылет. Речь идет о самолетах из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Алматы, Ташкента, Минеральных Вод и Ташкента.

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#самолет
#аэропорт
#Красноярск
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В Новосибирске двух подростков подозревают в покушении на убийство одноклассника
18 июля 2023, 03:42

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

В Новосибирской области произошел громкий инцидент с участием трех подростков. Об этом пишет РИА Новости.
Ночью 29 июня молодые люди заманили ровесника к реке Иня возле населенного пункта Плотниково. Они брызнули ему в лицо перцовым баллончиком, избили и несколько раз порезали ножом.

На подростка, истекающего кровью, наткнулся местный рыбак. Врачам чудом удалось спасти жизнь жертве жестокого нападения. Когда пятнадцатилетний мальчик пришел в себя, он долго отказывался называть имена насильников.

В настоящее время подозреваемые задержаны, однако местные жители опасаются повторения нападений. Дело в том, что задержанные подростки из благополучных семей, а мать одного из них при этом трудится в судебной системе.

«Его мать работает в том суде. А бабушка ранее возглавляла сельсовет. И хотя уже давно на пенсии, у нее много влиятельных знакомых. Не исключено, что они вмешались в ситуацию», — цитирует агентство слова местной жительницы Натальи.

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#подростки
#Новосибирск
#покушение на убийство
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В Красноярске задержали двух мужчин, вымогавших у Олега Митволя 100 млн рублей
18 июля 2023, 03:19

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В Красноярске задержаны двое мужчин за вымогательство 100 миллионов рублей у председателя совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, находящегося под следствием.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий в центре Красноярска с поличным были задержаны двое мужчин, вымогавших у Олега Митволя около 100 млн рублей за обеспечение ему мягкого приговора по уголовному делу в его отношении. В настоящее время с задержанными ведутся следственные действия. После допроса будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения», — цитирует ТАСС слова собеседника в правоохранительных органах.

Защита бывшего чиновника в свою очередь не стала давать комментариев до согласования позиции с Олегом Митволем.

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#Митволь
#Росприроднадзор
#арест
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В Одессе и Николаеве произошли взрывы
18 июля 2023, 02:49

Фото: iStock/RamonCast

В Николаеве и Одессе раздались взрывы. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели».
«Николаев, был слышен мощный взрыв», — говорится в публикации.

По предварительным данным, сработала система ПВО. Другие подробности в настоящее время неизвестны.

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#взрывы
#Украина
#Одесса
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В Москве полиция проверяет видео с избиением несовершеннолетних
18 июля 2023, 01:29

Фото: iStock/Dzurag

В Москве полиция начала проверку после публикации видео с избиением несовершеннолетних. В настоящее время причастные устанавливаются, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал «Многонационал». На кадрах видно, как неизвестные жестоко избивают молодых людей ногами по голове. Предположительно, инцидент случился в Новой Москве.

«По факту публикации проводится проверка. Устанавливаются лица, причастные к совершению противоправных действий, которые при установлении будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», - цитирует агентство сообщение правоохранительных органов.

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#полиция
#видео
#избиение
#подростки
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Движение по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме
18 июля 2023, 01:06

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проинформировал, что движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме. Об этом он написал в Телеграм-канале.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь», — говорится в публикации.

Хуснуллин добавил, что подготовка инфраструктурного объекта к запуску осуществлена в кратчайшие сроки. Согласно предварительной диагностике  конструкций пролетных строений, их состояние позволяет запустить безопасное движение.

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#Хуснуллин
#Крымский мост
#движение
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