В Москве мужчина убил жену из-за спора о воспитании годовалой дочери

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Москвич убил жену из-за спора о воспитании маленькой дочери, которую забрали накануне из неблагополучной семьи. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, 29 июля в квартире на улице Молостовых на востоке Москвы обнаружили тело 39-летней женщины. В убийстве признался ее муж.
Он сообщил, что во время ссоры ранил жену ножом в шею, из-за чего она мгновенно скончалась.
Перовской межрайонная прокуратура контролирует расследование уголовного дела и привлечение преступника к ответственности.
Напомним, ранее в Измайлово мужчина из ревности убил бывшую жену. Накануне вечером москвич подкараулил экс-жену около дома на улице 9-я Парковая. 42-летний мужчина подбежал к бывшей жене и ударил ножом. Прохожие пытались помочь женщине, но не успели - 40-летняя пострадавшая погибла на месте.
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Он сообщил, что во время ссоры ранил жену ножом в шею, из-за чего она мгновенно скончалась.
Напомним, ранее в Измайлово мужчина из ревности убил бывшую жену. Накануне вечером москвич подкараулил экс-жену около дома на улице 9-я Парковая. 42-летний мужчина подбежал к бывшей жене и ударил ножом. Прохожие пытались помочь женщине, но не успели - 40-летняя пострадавшая погибла на месте.
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Екатерина Коршунова