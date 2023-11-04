В Москве мужчина ударил топором женщину, арендовавшую у него комнату

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Житель Москвы с топором набросился на женщину, которая снимает у него комнату в квартире на востоке города. Об этом в беседе с журналистами сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Согласно данным следствия, 4 ноября мужчина в квартире дома на Окружном проезде в Москве ударил топором женщину, арендовавшую у него комнату.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
В настоящее время мужчина задержан. Он будет доставлен в подразделение СК для прохождения допроса.
Пострадавшая женщина доставлена в одну из больниц Москвы.
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Анастасия Чинкова