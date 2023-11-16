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В Москве мужчина выпил 15 банок энергетика и умер

16 ноября 2023, 12:26
Фото: iStock/Stockah

Фото: iStock/Stockah

Москвич скончался, выпив 15 банок энергетика, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 15 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 39-летнего жителя столицы. При этом, следов насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было.

Мать мужчины сообщила, что перед смертью он выпил 15 банок энергетиков. После выпитого у него поднялась температура и испортилось самочувствие.


Тело москвича передали судмедэкспертам, которым и предстоит определить реальные причины смерти мужчины.

Ранее пять саратовских школьниц отравились парами хлора на уроке физкультуры, который проходил в бассейне.

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#смерть
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В Челябинской области 11-летний ребёнок упал в пятиметровый колодец
16 ноября 2023, 13:21

Фото: iStock/terex

В Челябинской области 11-летний ребёнок упал в пятиметровый колодец, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова матери.
По словам женщины, её сын ушёл гулять с другом и собакой. У дерева он заметил картонку, наступил на неё и провалился в открытый пятиметровый люк. Прямо из колодца он смог дозвониться до неё и до спасателей.

Прибывшие на место происшествия спасатели с турдом достали школьника из глубокого люка.

К счастью, никаких серьезных травм, кроме ушибов, в травматологии у ребёнка не диагностировали. Даже одежда осталось целой, отметила женщина. 

«Ребенок очень сильно напуган, пока его вытаскивали, он все время плакал. Я намерена писать заявление в прокуратуру, не хочу, чтобы произошла большая трагедия», - заключила мать пострадавшего мальчика.

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«Восстание обезьян»: В Москве домашний примат напал на мужчину
В Москве домашняя обезьяна напала на мужчину
16 ноября 2023, 13:15

Фото: iStock/Seregraff

В Москве на Ясеневой домашняя обезьяна напала на мужчину, искусала его и взяла в заложники, пришлось вызывать МЧС. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
При этом в момент происшествия хозяина примата дома не было. Родственник попытался поймать животное, но животное поймало его. Мася покусал мужчину и крепко уселся на его шее. Обезьяну пытались снять соседи, они предлагали ей бананы и другие вкусняшки, однако освободить пострадавшего от крепких объятий не удалось.

Тогда соседи приняли решение вызвать спасателей. На место прибыли сотрудники департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы. Им удалось спасти заложника. Примат помещен в свою клетку, а с владельцем полицейские проводят воспитательную беседу.

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Суд в Чечне объявил перерыв по делу Журавеля из-за неявки потерпевших
16 ноября 2023, 12:35

Фото: iStock/Zolnierek

Чеченский суд объявил перерыв по делу сжегшего Коран Никиты Журавеля из-за неявки потерпевших, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
Слушание по делу Журавеля отложено до 28 ноября.

Отмечается, что потерпевшими по этому делу выступают 13 имамов мечетей Грозного. Также известно, что подсудимый признал вину в сожжении Корана, но не в хулиганстве. 

Напомним, в мае 2023 года силовики задержали 19-летнего жителя Волгограда Никиту Журавеля, который сжег Коран напротив Волгоградской соборной мечети. Позже он признался, что действовал по указу украинских спецслужб за вознаграждение в десять тысяч рублей.

На Журавеля возбудили уголовное дело по статье «Оскорбление чувств верующих» и 26 мая этапировали в Грозный.

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Бывший клавишник «Би-2» Плявин мог скончаться от хронического заболевания
16 ноября 2023, 12:16

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Бывший клавишник группы «Би-2» Николай Плявин мог скончаться от хронического заболевания, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, погибший страдал от почечной недостаточности. Ранее он перенес операцию», - прокомментировал ситуацию собеседник агентства. 

Напомним, ранее стало известно, что днём 15 ноября тело Плявина в его съёмной квартире обнаружил сын музыканта. В последний раз он разговаривал с отцом за пять дней до этого. 

В настоящий момент тело клавишника отправили на экспертизу для установления точной причины смерти. При этом, отмечается, что следов насильственной смерти на теле Плявина обнаружено не было.

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Основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Орлова объявили в федеральный розыск
16 ноября 2023, 11:17

Фото: iStock/artisteer

Ресторатора и основателя сетей «Тануки» и «Ёрш» Александр Орлов объявлен в федеральный розыск в рамках уголовной статьи. Такие данные следуют из базы МВД.
«Орлов Александр Михайлович. Разыскивается по статье УК», - говорится в базе розыска МВД.

При этом статья, по которой Орлов объявлен в федеральный розыск, не уточняется.

Ранее стало известно, что Орлов покинул Россию. Минувшим летом он продал доли в 33,3% в трёх фирмах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Нижний-Новгород». За прошлый год их выручка составила 295 млн рублей. Также он продал и свою ресторанную группу Bulldozer Group. Сейчас у нее новые владельцы.

Ранее судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес также был объявлен МВД в розыск по уголовной статье.

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В Петербурге девушка попала под электричку и потеряла ноги
16 ноября 2023, 10:46

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Санкт-Петербурге девушка попала под электричку, в результате чего она потеряла обе ноги, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, 19-летняя девушка переходила железнодорожные пути в неположенном месте на железнодорожной станции «Волковская». При этом, девушка шла по путям в наушниках.

В результате, на петербурженку наехал поезд. Машинист постарался затормозить, однако, избежать столкновения не удалось. 

По словам очевидцев, пострадавшей обрезало обе ноги по колена. В тяжёлом состоянии её госпитализировали в больницу имени Джанелидзе.

Напомним, в Кемеровской области грузовой поезд сбил женщину, которая шла вдоль путей с коляской.

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Суд в Москве приговорил к восьми годам лишения свободы оппозиционера Милова*
16 ноября 2023, 10:37

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы оппозиционного политика Владимира Милова*, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на суд.
Напомним, уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти» после видеороликов, которые Милов* размещал на платформе YouTube. 

В результате, суд признал политического деятеля виновным и заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Отмечается, что срок начнёт засчитываться, как только Милов* прибудет в Россию, либо будет экстрадирован. Сейчас он находится в международном розыске.

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Вездеход геофизической компании провалился под лёд в Иркутской области
16 ноября 2023, 10:10

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

Вездеход с сотрудниками с сотрудниками геофизической компании провалился под лёд в Иркутской области, об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, вездеход «ТГМ-5» ушёл под лёд во время переезда через реку Ичера утром 15 ноября. В нём находились восемь человек, шесть из которых погибли. 

По словам источника, самостоятельно выбраться на берег удалось водителю вездехода и руководителю по лесотопографическим работам. 

Несколько часов назад затонувший вездеход достали со дна реки, в салоне обнаружили тела четырех человек. Отмечается, что все находившиеся в машине работали вальщиками леса.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшей трагедии.

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ВСУ впервые атаковали территорию РФ испанскими БПЛА Columba
16 ноября 2023, 09:29

Фото: iStock/vadimrysev

Вооруженные силы Украины впервые атаковали территорию России с помощью испанских беспилотников Columba, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, потерпевший крушение дрон обнаружил житель посёлка Пасово Заднепровского района Смоленска накануне утром. Он вышел из домов и нашёл обломки устройства прямо у ворот.

Прибывшие на место происшествия специалисты выяснили, что дрон нёс на себе кумулятивный заряд КЗ-6 и взрывчатку С-4 массой около 1,2 кг. В 200 метрах от первого БПЛА немного позже обнаружили второй, к которому был прикреплён аналогичный запас взрывчатки. 

К счастью, в результате крушения устройств никто не пострадал. Разрушений также нет.

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