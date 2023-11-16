В Москве мужчина выпил 15 банок энергетика и умер

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Москвич скончался, выпив 15 банок энергетика, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, 15 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти 39-летнего жителя столицы. При этом, следов насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было.
Мать мужчины сообщила, что перед смертью он выпил 15 банок энергетиков. После выпитого у него поднялась температура и испортилось самочувствие.
Тело москвича передали судмедэкспертам, которым и предстоит определить реальные причины смерти мужчины.
Ранее пять саратовских школьниц отравились парами хлора на уроке физкультуры, который проходил в бассейне.
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Мать мужчины сообщила, что перед смертью он выпил 15 банок энергетиков. После выпитого у него поднялась температура и испортилось самочувствие.
Ранее пять саратовских школьниц отравились парами хлора на уроке физкультуры, который проходил в бассейне.
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Евгения Парфентьева