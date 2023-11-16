В Москве мужчину арестовали за предложение руки и сердца в метро

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В Москве задержали молодого человека за проведение романтического свидания в метро, в ходе которого он предложил своей возлюбленной руку и сердце, сообщил источник в правоохранительных органах РИА Новости.
По его информации, 7 ноября парень организовал свидание на станции метро «ВДНХ», установив раскладные стол и стулья, предложив безалкогольные напитки и сделав предложение своей девушке.
«Действие было записано на телефон, а видео впоследствии было размещено в сети», — отметил источник.
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