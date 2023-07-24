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В Москве мужчину зарезали и скинули его труп с 11-ого этажа

24 июля 2023, 22:35

Фото: iStock/Motortion

В Москве в квартире многоэтажного дома был зарезан мужчина, после чего его выбросили из окна 11-ого этажа. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Из сообщения следует, что ЧП произошло на улице Сталеварова. Под окнами дома было обнаружено тело 35-летнего Максима Колесникова. На трупе обнаружено не менее одиннадцати ножевых ранений.

При этом в квартире, из которой было выброшено тело убитого, находился молодой человек 1992 года рождения, предположительно, в сильном алкогольном опьянении. В квартире также обнаружены следы крови. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного комитета Москвы. Выясняются все обстоятельства убийства.

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#убийство
#Москва
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В Израиле автомобиль въехал в толпу протестующих
Полиция Израиля: Трое человек ранены из-за наезда автомобиля на толпу протестующих
24 июля 2023, 23:15

Фото: iStock/joseh51camera

В Израиле в результате наезда легкового автомобиля на толпу протестующих недалеко от города Кфар-Саба получили ранения трое человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на израильскую полицию.
Уточняется, что подозреваемый в наезде в настоящее время задержан.

В соцсетях было распространено видео, на котором автомобиль намеренно таранит толпу демонстрантов, перекрывших в знак протеста против судебной реформы шоссе 533.

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#Израиль
#протест
#автомобиль
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На Кольском полуострове пропали 12 школьников из Москвы
На Кольском полуострове во время похода пропали 12 школьников из Москвы
24 июля 2023, 22:17

Фото: iStock/6okean

На Кольском полуострове пропало 12 московских школьников, которые отправились в поход на байдарках. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
Из сообщения следует, что несколько школьников из Москвы отправились в Мурманскую область, чтобы совершить поход на байдарках в сопровождении инструкторов.

«Однако в установленное время на связь не никто из группы не вышел, установить их местоположение не удается уже почти двое суток», - говорится в сообщении.

Всего в пропавшей группе 14 человек. 12 школьников и два инструктора. Ведутся их поиски.

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#школьники
#байдарки
#поход
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В Новой Москве рухнул беспилотник
24 июля 2023, 22:00

Фото: iStock/z1b

В Новой Москве у частного дома в ​посёлке Первомайское ​рухнул беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
Согласно сообщению, при падении беспилотника никто не пострадал. Также повреждений на земле нет.

«Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО, в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина. Повреждений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Напомним, 24 июля в Минобороны России сообщили, что украинские формирования пытались атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников, все дроны удалось перехватить. Кроме того, утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет.

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#беспилотник
#Новая Москва
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В Подмосковье загорелась электричка, следовавшая из Москвы в Тверь
24 июля 2023, 21:36

Фото: iStock/Inna Polekhina

Под Солнечногорском на станции Подсолнечная из-за обрыва контактного провода загорелась электричка, которая следовала из Москвы в Тверь. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по Подмосковью.
Согласно сообщению, возгорание возникло около 21.00 на крыше одного из вагонов электрички.

«До прибытия пожарных люди вышли. Никто не пострадал. Площадь возгорания составила два квадратных метра», - передаёт РИА Новости.

Движение поездов в сторону Твери временно приостановлено. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

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#электричка
#пожар
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В «Острове мечты» прокомментировали инцидент с травмированием ребенка
24 июля 2023, 21:06

Фото: iStock/OlgaKorica

В связи с сообщением о травме ребенка на аттракционе «Полет в туннеле» сотрудниками парка «Остров мечты» были проведены все необходимые действия, которые предполагаются при травмировании посетителей. Об этом специально для «Радио 1» сообщили в пресс-службе парка.
Напомним, ранее стало известно, что семилетнему ребенку травмировали половой орган в парке аттракционов «Остров мечты» в Москве из-за того, что сотрудник неправильно пристегнул его перед катанием. 

В сообщении говорится, что 23 июля женщина обратилась в администрацию парка с жалобой на травму своего ребенка, которую он получил при катании на аттракционе «Полет в тоннеле». Таким образом, ответственные сотрудники парка развлечений незамедлительно приняли все необходимые меры. Женщине была предложена медицинская помощь, от которой она отказалась. Тогда была вызвали бригада скорой помощи, а также проведена проверка заявленного инцидента.

«В результате было установлено, что каких-либо жалоб на состояние здоровья мальчика от посетительницы и самого ребенка в период как непосредственного использования аттракциона, так и длительное время после, в адрес присутствующих работников не поступало», - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом уточняется, что в результате просмотра камер видеонаблюдения стало очевидно, что нарушения работы аттракциона не было. Также действия ребенка никак не указывали на то, что ребенок травмирован.

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#«Остров мечты»
#ребенок
#аттракционы
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В Ингушетии женщина похитила новорождённого ребёнка из роддома
24 июля 2023, 20:49

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Ингушетии женщина отправится под суд за то, что украла новорождённого ребенка у своей знакомой прямо из роддома. Об этом сообщает следственный комитет по региону.
Из сообщения следует, что в 2018 году подозреваемая познакомилась в Сети с несовершеннолетней девушкой, которая рассказала ей о своей нежелательной беременности и намерениях тайно родить. Тогда женщина решила украсть будущего ребенка. Когда наступило время родов, она определили роженицу в роддом по своим документам, где и родился нежеланный мальчик.

«Затем женщина сообщила девушке, что ее ребенок скончался и, пользуясь тем, что в роддом были представлены ее анкетные данные, забрала ребенка втайне от матери», - говорится в сообщении ведомства.

Об этом стало известно в ходе расследования другого дела. Таким образом, женщине предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего человека. Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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#ребенок
#похищение
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Обнаружено тело пропавшей в Красноярском крае 16-летней девушки
24 июля 2023, 19:47

Фото: istockphoto/IakovKalinin

В городе Дивногорск Красноярского края обнаружено тело 16-летней девушки с признаками насильственной смерти. Она ушла из дома еще в субботу, 22 июля, и пропала.
Как сообщает прокуратура Красноярского края в своем телеграм-канале, девушка договорилась встретиться с подругой на набережной Дивногорска. Подруга ее так и не дождалась, вечером домой девушка не вернулась, телефон был вне зоны доступа.

Ее тело было обнаружено в лесосеке, неподалеку от трассы Р-257, проходящей вдоль Дивногорска. Погибшую нашел один из местных волонтеров, принимавших участие в поисках. По сообщению надзорного ведомства, на теле девушки заметны признаки насильственной смерти. Следователи заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство». В прокуратуре добавили, что семья девушки характеризуется положительно, на профилактическом учете не состоит.

В настоящее время криминалисты проводят необходимые следственные действия, устанавливают круг подозреваемых.

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#красноярский край
#дивногорск
#девушка
#тело
#смерть
#убийство
#прокуратура
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Семилетнему мальчику прищемили половой орган в «Острове мечты» в Москве
Семилетний мальчик получил травму в «Острове мечты» по вине сотрудника
24 июля 2023, 19:44

Фото: iStock/maxim4e4ek

Семилетнему ребенку травмировали половой орган в парке аттракционов «Остров мечты» в Москве из-за того, что сотрудник неправильно пристегнул его перед катанием. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Из сообщения следует, что сотрудник парка неудачно надел на мальчика крепления при посадке на аттракцион «Полет в туннеле». Ребёнок, терпя боль, катался на аттракционе, пока на его штанах не проступила кровь. По словам его матери, потерпевшего экстренно отвезли в больницу, где врачи оперативно оказали ему помощь и смогли спасти его половой орган.

Сейчас пострадавший мальчик находится на лечении дома. Женщине удалось добиться возврата денег за входные билеты. При этом следственный комитет проводит проверку. Выясняются все подробности происшествия.

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#«Остров мечты»
#аттракцион
#ребенок
#травма
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Утечка опасного вещества произошла на железной дороге в Приамурье
24 июля 2023, 19:22

Фото: istockphoto/Narai Chal

На станции Талдан в Амурской области из грузового вагона произошла утечка опасного токсичного вещества этилмеркаптана. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Сковородинская транспортная прокуратура инициировала проверку, по результатам которой будет дана надлежащая оценка исполнению требований законодательства в части обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при перевозке опасных грузов.

Течь была обнаружена в понедельник, 24 июля, при осмотре грузового поезда, следовавшего по маршруту Хабаровск - Иркутск на Забайкальской железной дороги. Товарный вагон отцепили для устранения неисправности. Специалисты устанавливают причины случившегося.

Этилмеркаптан (этантиол, одорант) — это бесцветная жидкость с резким сильным запахом, напоминающим запах тухлых яиц. Он особо токсичен, относится к классу сильнодействующих ядовитых веществ. Его относят ко второму (II) классу опасности.

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#приамурье
#железная дорога
#утечка
#вагон
#этилмеркаптан
#прокуратура
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