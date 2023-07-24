В Москве мужчину зарезали и скинули его труп с 11-ого этажа

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В Москве в квартире многоэтажного дома был зарезан мужчина, после чего его выбросили из окна 11-ого этажа. Об этом сообщает столичная прокуратура.
При этом в квартире, из которой было выброшено тело убитого, находился молодой человек 1992 года рождения, предположительно, в сильном алкогольном опьянении. В квартире также обнаружены следы крови. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного комитета Москвы. Выясняются все обстоятельства убийства.
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