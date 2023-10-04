В Москве на 108-м километре МКАД столкнулись три машины

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На востоке Москвы три автомобиля столкнулись на внешней стороне 108-го километра МКАД. Об этом сообщается в Телеграм-канале столичного Дептранса.
«На внешней стороне 108-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.
Отмечается, что в настоящее время движение в районе аварии затруднено. Ведомство просит водителей выбирать альтернативные маршруты.
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