В Москве на детской площадке мальчик ранил ножом сверстника

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8-летний мальчик ранил ножом сверстника на детской площадке.
РЕН ТВ сообщает, что ЧП случилось 24 июля на Новочеремушкинской улице. Во время игр с другими детьми мальчик достал складной нож, а потом ранил одного из детей в области сгиба руки и предплечья.
После этого мальчик убежал, мама пострадавшего отвезла сына в больницу, а после обратилась с заявлением в полицию.
Правоохранители проводят проверку.
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После этого мальчик убежал, мама пострадавшего отвезла сына в больницу, а после обратилась с заявлением в полицию.
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Мария Фирсова