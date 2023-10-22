Фото: iStock/OlgaMiltsova
В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось о том, что во дворе многоквартирного дома на Профсоюзной улице в Москве взорвался легковой автомобиль. По данным канала, инцидент произошёл около трёх часов ночи по московскому времени 22 октября. После взрыва пламя перекинулось на соседнюю машину.
Причиной взрыва и пожара в автомобиле на Профсоюзной улице в Москве мог стать поджог. Такую версию рассматривают правоохранительные органы.
Читайте также:
В Красноярске экстренно сел борт «Аэрофлота» – в кабину пилотов ломился пассажир
Аэропорты Алеппо и Дамаск вышли из строя из-за повреждения ВПП
В Омске СК возбудил дело после издевательств над сиротой в детском доме
Ранее сообщалось о том, что во дворе многоквартирного дома на Профсоюзной улице в Москве взорвался легковой автомобиль. По данным канала, инцидент произошёл около трёх часов ночи по московскому времени 22 октября. После взрыва пламя перекинулось на соседнюю машину.
Читайте также:
В Красноярске экстренно сел борт «Аэрофлота» – в кабину пилотов ломился пассажир
Аэропорты Алеппо и Дамаск вышли из строя из-за повреждения ВПП
В Омске СК возбудил дело после издевательств над сиротой в детском доме
Екатерина Коршунова