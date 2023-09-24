В Москве на парковке ЖК «Хорошевский» трубы упали на дорогие иномарки

Фото: istockphoto/dies-irae
На парковке в московском жилищном комплексе «Хорошёвский» трубы обрушились на машины.
Об этом сообщили местные жители в Telegram-чате «ЖК Хорошёвский».Трубы упали рядом с припаркованными BMW, Porsche, Mercedes-Benz и другими иномарками.
По словам жильцов, в результате инцидента повреждения получили как минимум две машины.
Ранее двое неизвестных подожгли автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий главному конструктору ГЛОНАСС Валерию Бабакову. Огонь перекинулся на рядом стоящие автомобили, в результате чего, припаркованные Mazda и BMW оказались повреждены.
На место происшествия прибыли экстренные службы и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются лица, совершившие поджог. Сообщается, что злоумышленники скрылись с места происшествия через забор, открыть дверь парковки они не смогли.
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По словам жильцов, в результате инцидента повреждения получили как минимум две машины.
«Срочно убирайте свои авто, пока еще не слишком поздно!» — написал местный житель, опубликовавший видео с парковки.Причиной обрушения стал некачественно выполненный монтаж коммуникаций, предполагают жители.
Ранее двое неизвестных подожгли автомобиль Toyota Land Cruiser, принадлежащий главному конструктору ГЛОНАСС Валерию Бабакову. Огонь перекинулся на рядом стоящие автомобили, в результате чего, припаркованные Mazda и BMW оказались повреждены.
На место происшествия прибыли экстренные службы и ликвидировали возгорание. В результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются лица, совершившие поджог. Сообщается, что злоумышленники скрылись с места происшествия через забор, открыть дверь парковки они не смогли.
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Мария Фирсова