В Москве на Рублево-Успенском шоссе грузовик протаранил ограждение

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В Москве на внешней стороне 60-го км МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе грузовик наехал на строительное ограждение и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда», — проинформировали в ведомстве.
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