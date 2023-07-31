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В Москве в Серебряном бору перевернулась лодка, есть пострадавшие

31 июля 2023, 18:18

Фото: iStock/studio-fi

В Москве в районе Хорошево-Мнёвники в Серебряном бору перевернулась лодка с людьми, три человека ​пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Из сообщения следует, что лодка перевернулась в парке Серебряный бор. По предварительным данным, пострадали три человека. Сейчас спасатели доставляют людей на берег.

Накануне также сообщалось, что моторная лодка, на которой находились 10 пассажиров, среди них 6 детей, перевернулась и затонула на Волге в Чувашии. Катер «Ритм» двигался по акватории Волги от острова Амоксар к правому берегу, в сторону деревни Адылъял. Двигатель судна заглох. Лодку опрокинула высокая волна, но спасательные жилеты оказались только у половины пассажиров.

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#спасатели
#лодка
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Рядом с ж/д станцией в Москве нашли более 370 боеприпасов
Более 370 боеприпасов от зенитного оружия обнаружили у железной дороги в Москве
31 июля 2023, 19:16

Фото: iStock/Epitavi

На улице Розанова в Москве нашли более 370 боеприпасов от зенитного оружия, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, боеприпасы имеют калибр в 20 миллиметров. Их обнаружили недалеко от железнодорожной станции.

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

Сегодня также на пляже на турецком курорте Шиле нашли 28 неразорвавшихся мин. Пляж Шиле, расположенный на Черноморском побережье, закрыли.

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СК: Следователи установили причастность маньяка из Челябинска к убийству в 2011 году

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#боеприпасы
#москва
#железнодорожная станция
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На челябинского маньяка возбудили уголовное дело за убийство
СК: Следователи установили причастность маньяка из Челябинска к убийству в 2011 году
31 июля 2023, 18:53

Фото: iStock/Akintevs

Следователи установили причастность подозреваемого в похищении девушки к убийству в 2011 году, сообщает Следственный комитете по региону.
Напомним, маньяк поссорился со своей первой сексуальной рабыней, после чего убийца начал избивать свою жертву, а затем бросил ее в сарае с ножом в голове. Он добил убитую гвоздодёром. Труп Оксаны он расчленил, засунул останки в кастрюлю и закопал в погребе.

Следователи установили, что эти останки принадлежат именно пропавшей Оксане. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее мать челябинского маньяка заявила, что она жила с ним добровольно. Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах. Мать подозреваемого утверждает, что девушка была его «сожительницей» и жила с ним «добровольно».

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#челябинск
#уголовное дело
#следственный комитет
#маньяк
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В доме челябинского маньяка обнаружили останки его первой сексуальной рабыни
Останки, найденные в доме челябинского маньяка, принадлежат его первой жертве
31 июля 2023, 18:44

Фото: iStock/nantonov

Останки, которая полиция нашла в доме у Владимира Чискидова, принадлежат его первой жертве, убитой в 2010 году, сообщает Telegram-канал Mash.
По рассказам спасшейся из логова сексуального маньяка Екатерины, когда она попала к Чиксидову в 2009 году, у него уже жила 30-летняя Оксана. Девушки никогда не пересекались, так как Оксану маньяк держал в сарае, а Екатерину – в доме.  

При этом, спасшая отлично помнит день, когда Чиксидов расправился с Оксаной. Между ними произошла ссора, после чего убийца начал избивать свою жертву, а затем бросил ее в сарае с ножом в голове. Он добил убитую гвоздодёром. Труп Оксаны Чиксидов расчленил, засунул останки в кастрюлю и закопал в погребе.  

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Мать задержанного в Челябинске маньяка заявила, что его жертва 14 лет жила с ним добровольно

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#челябинск
#похищение
#маньяк
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Мать челябинского маньяка заявила, что его жертва жила с ним добровольно
Мать задержанного в Челябинске маньяка заявила, что его жертва 14 лет жила с ним добровольно
31 июля 2023, 18:30

Фото: iStock/Wirestock

В Челябинске мать маньяка, которого подозревают в похищении девушки на 14 лет, заявила, что она жила с ним добровольно, сообщает «РИА Новости» в Telegram-канале.
Об этом СМИ сообщил источник в правоохранительных органах. Мать подозреваемого утверждает, что девушка была его «сожительницей» и жила с ним «добровольно».

Напомним, в 2009 году мужчина пригласил к себе в гости под предлогом распития алкоголя девушку. После этого он насильно удерживал её в своём доме в посёлке Смолино в Челябинске до июля 2023 года. В это время у мужчины обострилось психическое заболевание, и он был доставлен в больницу. Пока хозяин отсутствовал, девушка смогла сбежать.

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#челябинск
#маньяк
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Подмосковные лесничие вызволили увязшие в грязи автомобили грибников
31 июля 2023, 18:24

Фото: Мособллес

Сотрудники Егорьевского филиала Мособллеса за неделю дважды вызволили водителей легковых автомобилей, которые не справились с управлением на размытых лесных дорогах. С помощью тросов лесничие вытащили увязший в грязи транспорт, сообщили в пресс-службе ведомства.
В неприятной ситуации оказались грибники. Непрекращающиеся дожди в Московской области не остановили их от походов в леса.
 
Как отметили в ведомстве, на лесных дорогах после затяжных дождей следует быть аккуратнее. В министерстве грибникам, отправляющимся в лес в ненастье, заранее изучить маршрут и удостовериться в проходимости дорог. 
 
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#мособллес
#происшествие
#лесник
#грибы
#грибники
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В Подмосковье мать пыталась спасти тонущую дочь, но утонула сама
В Талдоме мать прыгнула в воду, чтобы спасти дочь, но утонула вместе с ней
31 июля 2023, 18:19

Фото: iStock/Nastco

В городе Талдом Московской области мать и дочь утонули в пожарном пруду, сообщает «РЕН ТВ».
По информации СМИ, мать и ее 14-летняя дочь прогуливались рядом с пожарным прудом садового товарищества «Ягодное». Дочь захотела подойти поближе к водоему, но соскользнула и сорвалась в пруд. Мать прыгнула вслед за ней, однако, спасти ее не смогла. Они утонули вдвоем.

Тела матери и дочери достали из пруда, сейчас их изучают судмедэксперты.

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#подмосковье
#пруд
#смерть
#мать
#ребёнок
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Бросившую у военкомата коктейль Молотова учительницу из Феодосии проверят на предмет вербовки
31 июля 2023, 18:12

Фото: istockphoto/Diy13

Учительница из Феодосии, которая бросила бутылку с зажигательной смесью около городского военкомата, рассказала, что действовала по указанию неизвестных лиц, звонивших ей по телефону. Сейчас женщину проверяют на предмет возможной вербовки украинскими спецслужбами.
Она бросила бутылку с коктейлем Молотова в сторону дома, где располагается военкомат, но та разбилась и загорелась на асфальте, не причинив вреда зданию. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство». Учительница рассказала позже, что ей звонили неизвестные, представляясь сотрудниками банка и правоохранителями, и убеждали совершить противоправные действия якобы с целью выявить настоящих преступников. Она также добавила, что ранее также по указанию, полученному по телефону, взяла кредит на три миллиона рублей и отправила на счет, реквизиты которого ей продиктовали неизвестные.

Полицейские и сотрудники регионального управления ФСБ в настоящее время устанавливают все обстоятельства и подробности происшествия. Отрабатывается версия возможной вербовки учительницу украинскими спецслужбами.

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#хулиганство
#кредит
#полицейские
#военкомат
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В Москве женщина в посылке с шампунями получила записку с просьбой о помощи
31 июля 2023, 17:58

Фото: iStock/vmargineanu

В Москве женщина получила посылку с шампунями, в которой также была записка с просьбой о помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, 70-летняя пенсионерка заказала шампуни в интернет-магазине. Распаковав посылку, женщина обнаружила в ней записку, в которой неизвестные оставили записку с просьбой о помощи.

«Нас тут держат в неволе, помогите, мы где-то в Подольске SOS», - такой текст содержала записка о помощи.

Женщина сразу же обратилась в полицию. Теперь следователи устанавливают маршрут следования посылки и уточняют людей, которые к ней имели отношение. Также автор записки утверждает, что их насильно удерживают сотрудники логистической компании «Байкал». Известно, что посылка была направлена с улицы Магистральной в Подольске. По данному факту проводится проверка.

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#сотрудники
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Сидевший водитель школьного автобуса показывал детям порно-ролики
В Краснодарском крае водитель школьного автобуса показывал детям порно
31 июля 2023, 17:41

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В селе Заречное Краснодарского края водитель школьного автобуса показывал детям порно-ролики, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, 54-летний мужчина пришел на пост школьного водителя не так давно. Сперва, он начал демонстрировать детям порно-ролики, однако, при каких обстоятельствах ему удавалось показывать школьникам видео – не уточняется. Позже он стал рассылать интимные фото и видео детям в социальных сетях.

История с «дополнительными занятиями» для школьников дошла до родителей. Они обратились в полицию и водителя задержали следователи местного СК.

Выяснилось, что до работы школьным водителем мужчина сидел в тюрьме. По какой статье – не уточняется.

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#краснодарский край
#следственный комитет
#водитель
#школьники
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