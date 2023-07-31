В Москве в Серебряном бору перевернулась лодка, есть пострадавшие

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В Москве в районе Хорошево-Мнёвники в Серебряном бору перевернулась лодка с людьми, три человека пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Накануне также сообщалось, что моторная лодка, на которой находились 10 пассажиров, среди них 6 детей, перевернулась и затонула на Волге в Чувашии. Катер «Ритм» двигался по акватории Волги от острова Амоксар к правому берегу, в сторону деревни Адылъял. Двигатель судна заглох. Лодку опрокинула высокая волна, но спасательные жилеты оказались только у половины пассажиров.
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Элина Позднякова