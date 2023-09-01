В Москве на Серпуховско-Тимирязевской линии метро человек упал на пути

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В Москве на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро человек упал на пути. Об этом московский департамент транспорта сообщил в своем Телеграм-канале.
Уточняется, что временно движение поездов от станции «Нагорная» до «Южной» было остановлено. В настоящее время столичный метрополитен работает в штатном режиме.
Другие подробности инцидента пока не приводятся.
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Диана Аванесян